Afirman haber creado el mapa plano más preciso de la Tierra

Un grupo de investigadores ha creado un mapa de doble cara, redondo, no muy diferente de la Tierra, pero también plano como un panqueque, en un intento de darnos una visión menos distorsionada del mundo.

«Estamos proponiendo un tipo de mapa radicalmente diferente», dijo el astrofísico de la Universidad de Princeton J. Richard Gott, quien diseñó la nueva extensión con el matemático Robert Vanderbrei y el físico David Goldberg de la Universidad de Drexel en Filadelfia.

El trío se propuso hacer un mapamundi con el menor error posible después de crear un sistema para puntuar los mapas existentes en función de cuán torcidos o sesgados estaban, y cuántas áreas y distancias en los mapas estaban deformadas.

«Creemos que es el mapa plano más preciso de la Tierra hasta ahora», escribieron los investigadores cuando publicaron sus métodos en el sitio web de preimpresión arXiv.org antes de la revisión por pares (ver video a continuación).

«Cualquier mapamundi de la esfera no puede ser perfecto, pero el nuestro lo hace mucho mejor que los mapas anteriores para minimizar los errores en las formas locales, áreas, flexiones, desniveles, distancias y cortes en los límites», dijo Gott.

Con tecnología satelital, láseres aerotransportados y mash-ups de big data, los científicos de hoy están bien equipados para mapear todo tipo de cosas, desde bosques que respiran carbono y continentes en movimiento hasta cómo los humanos han causado estragos en la Tierra.

Pero todavía están lidiando con cómo convertir nuestra bocha de árbol navideño de planeta en un mapa plano. Porque por mucho que nos gustaría que los mapas nos ayudaran a visualizar cómo son las cosas, también distorsionan enormemente el mundo.

Es matemáticamente imposible representar la superficie de una esfera como un mapa plano sin alguna forma de distorsión, por lo que los cartógrafos tienen que realizar algunos trucos matemáticos para representar fielmente algunas características terrestres mientras sacrifican otras.

Algunos mapas del mundo están diseñados para preservar la forma de los países (llamados proyecciones cónicas conformadas de Lambert), mientras que otros mapas —esos globos que sobresalen en el ecuador— preservan el área. Estas últimas son las llamadas proyecciones de Mollweide.

La superposición de cientos de mapas a la vez muestra cuán distorsionado se vuelve el mundo cuando los creadores de mapas intentan aplanar el globo, como revela el científico de datos Michael Freeman, de la Escuela de Información de la Universidad de Washington, en esta visualización interactiva:

Fun interactive tool by @mf_viz allows us to overlay hundreds of map projections at a time. A great visual way of understanding the distortion of maps. Areas along the equator stay much the same of course. Source: https://t.co/8VpoQPaU7j pic.twitter.com/jPeCnOOkEG

— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) February 16, 2021