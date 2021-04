Agencia encargada de armas nucleares en EE.UU. tuitea algo alarmante

El Comando Estratégico de Estados Unidos (STRATCOM), la división del ejército responsable de administrar el arsenal de armas nucleares del país, publicó un mensaje alarmante a principios de esta semana.

«El espectro del conflicto actual no es lineal ni predecible», tuiteó la agencia. «Debemos tener en cuenta la posibilidad de que un conflicto conduzca a condiciones que podrían llevar muy rápidamente a un adversario a considerar el uso nuclear como la opción menos mala».

La mayoría de los administradores de redes sociales probablemente se resistirían a la idea de enviar un tuit al azar sobre la posibilidad de una guerra nuclear en medio de la noche y sin ningún seguimiento o aclaración. Por lo que se presume que lo escrito tiene una razón subyacente bastante preocupante:

#USSTRATCOM Posture Statement Preview: The spectrum of conflict today is neither linear nor predictable. We must account for the possibility of conflict leading to conditions which could very rapidly drive an adversary to consider nuclear use as their least bad option. pic.twitter.com/4Oe7xkl05L

— US Strategic Command (@US_Stratcom) April 20, 2021