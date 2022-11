Agentes del FBI allanan la casa del dueño de un sitio web sobre el Área 51

El sitio web muestra fotos del Área 51 y monitorea la actividad que se lleva a cabo en la misma desde 1999.

«Más de una docena de agentes del FBI y la AF OSI (Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea) cumplieron una orden de arresto en la casa de Joerg Arnu en Rachel, Nevada, propietario de dreamlandresort.com», informó el reconocido periodista George Knapp en un hilo de Twitter. «Decomisaron todas las computadoras, archivos, teléfonos, fotos. Al mismo tiempo, otro equipo de una docena o más de agentes irrumpió en la casa de Arnu en Las Vegas, confiscó todos los dispositivos y archivos digitales y apuntó con una pistola a su novia».

«Las órdenes fueron entregadas hace una semana. Arnu señaló en su sitio que no sabe el motivo de la redada o si las imágenes específicas de la base secreta publicadas en línea pueden haber iniciado una acción tan enérgica por parte de la policía federal», añadió Knapp, quien sigue recopilando información sobre lo sucedido.

