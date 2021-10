Ahora tenemos perros robot armados con fusil francotirador

Bueno, todos sabíamos que era cuestión de tiempo…

La ciencia ficción se ha filtrado en la realidad científica esta semana, cuando una empresa tecnológica mostró su perro robot armado en la convención anual de la Asociación del Ejército de los EE.UU. en Washington, D.C.

Claro, el robot cuadrúpedo puede parecerse a un lindo perrito, pero está equipado con un fusil de francotirador incorporado en su «lomo» capaz de atacar objetivos a tres cuartos de milla de distancia. Los soldados podrían operar este sistema de armas robóticas de forma remota —y es importante destacar que solo atacaría a los objetivos con el permiso de un ser humano—.

Latest lethality 6.5 #creedmoor sniper payload from @SWORDINT. Check out the latest partner payloads @AUSAorg Wash DC. Keeping US and allied #sof #warfighter equipped with the latest innovations. @USSOCOM #defense #defence #NationalSecurity #drone #robotics pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu

— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) October 11, 2021