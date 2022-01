Alaska se enfrenta a un «Hielomagedón» mientras las temperaturas oscilan salvajemente

El clima extremo en Alaska, que ha traído temperaturas récord y lluvias torrenciales, ha llevado a las autoridades en el norte de los EE.UU. a advertir sobre un «Hielomagedón» —mezclando la palabra «hielo» con «Armagedón», el término bíblico para describir el catastrófico final de los tiempos—.

Enormes capas de hielo bloquean carreteras y ahogan el tráfico en Fairbanks, la segunda ciudad más grande de Alaska, informó el departamento de transporte del estado, que ha acuñado el antedicho neologismo para describir el frío impasse.

«Estamos experimentando una serie de tormentas invernales sin precedentes», tuiteó la institución.

Los científicos dicen que la quema incontrolada de combustibles fósiles y otras actividades humanas está cambiando el clima, haciéndolo más impredecible y propenso a cambios bruscos.

Rick Thoman, un especialista en clima de la Universidad de Alaska, Fairbanks, calificó las condiciones de los últimos días como «muy inusuales».

Horas después de que los termómetros en la isla Kodiak en el sur alcanzaran los 19,4 grados Celsius (67 Fahrenheit), la temperatura más cálida jamás registrada en Alaska en diciembre, el interior del estado vio caer 25 milímetros (una pulgada) de lluvia en solo unas pocas horas, un aguacero sin precedentes en décadas.

Luego, cuando las temperaturas volvieron a caer, todo se congeló.

«The blasts of warm and wet mid-winter weather have become more frequent in Alaska over the past two decades» #icemageddon2021 https://t.co/mwC4LezG7W

— Samara Mashal (@sam4samara) January 1, 2022