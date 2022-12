Antiguos humanos pueden haber navegado por el Mediterráneo hace 450.000 años

Los humanos arcaicos pueden haber descubierto cómo navegar a través del mar hacia nuevas tierras hace casi medio millón de años.

Según un nuevo análisis de las costas durante la mitad del periodo Chibaniense (Pleistoceno Medio), no hay otra forma en que estos antiguos homínidos podrían haber llegado a lo que ahora llamamos las islas del Egeo. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado artefactos antiguos en las islas que son anteriores a la primera aparición conocida del Homo sapiens.

Esto sugiere que estos antiguos humanos deben haber encontrado una forma de atravesar grandes masas de agua. Y si la dependencia de los puentes terrestres no fuera necesaria para la migración humana, puede tener implicaciones en la forma en que nuestros antepasados y los humanos modernos se extendieron por todo el mundo.

Los inicios de la navegación

La pregunta de cuándo comenzaron los homínidos a navegar es difícil de responder. Los barcos a lo largo de la historia tienden a estar hechos de madera, un material que a menudo no sobrevive intacto a los estragos del tiempo, y ciertamente no por decenas de miles, y mucho menos cientos de miles de años. Así que no hay esperanza de un registro de los primeros barcos que cruzaron los océanos.

En cambio, lo que tenemos es un registro de artefactos —herramientas de piedra que no se descomponen, por ejemplo—, huesos que han sobrevivido y métodos nos permiten reconstruir la forma en que el mundo ha cambiado durante muchos milenios. Dirigido por el geólogo George Ferentinos de la Universidad de Patras en Grecia, así es como un equipo de investigadores pudo realizar el nuevo análisis.

Las islas del Egeo están, hoy en día, consideradas entre los lugares más bellos del mundo. Consisten en cientos de islas que forman un archipiélago esparcido por el mar Egeo entre Turquía, Grecia y Creta. Y han estado habitadas por mucho tiempo; los artefactos se han fechado potencialmente desde hace 476.000 años.

Estas herramientas antiguas en Lesbos, Milos y Naxos, además, se han relacionado con el estilo achelense desarrollado hace unos 1,76 millones de años, asociado con el Homo erectus en África y Asia. Se han encontrado varias herramientas de este tipo en Turquía, Grecia y Creta que datan de hace 1,2 millones de años, por lo que su aparición en el archipiélago cercano tiene sentido.

Estudios previos sugirieron que los humanos antiguos cruzaron a las islas a pie durante las glaciaciones. Cuando el mundo se congeló, el nivel del mar descendió y los humanos pudieron realizar cruces que estarían cubiertos por agua en épocas más templadas.

Para determinar si esto es una posibilidad, Ferentinos y sus colegas reconstruyeron la geografía de la región, incluida una reconstrucción de la costa alrededor de las islas del Egeo que data de hace 450.000 años. Para esto, utilizaron antiguos deltas de ríos, que pueden usarse para inferir el nivel del mar y las tasas de hundimiento impulsadas por la actividad tectónica.

Y encontraron que las reconstrucciones anteriores eran incorrectas. En su punto más bajo durante los últimos 450.000 años, el nivel del mar era aproximadamente 225 metros más bajo que en la actualidad.

Esto significa que, si bien algunas de las islas del Egeo estaban conectadas entre sí cuando los niveles del mar eran más bajos, durante los últimos 450.000 años, las islas han permanecido constantemente aisladas de las masas terrestres circundantes. En el punto más bajo del nivel del mar, todavía habría que atravesar varios kilómetros de aguas abiertas para llegar a la más cercana de las islas del Egeo.

Otra evidencia, señalan los investigadores, sugiere que este no fue el primer cruce marítimo. En algún momento entre hace 700.000 y un millón de años, se pensaba que los humanos arcaicos viajaban por el mar alrededor de Indonesia y Filipinas.

Estos cruces combinados sugieren que viajar por mar fue una habilidad desarrollada no por el Homo sapiens, sino por los ancestros y parientes humanos que vinieron antes.

«Además, considerando que los homínidos arcaicos pudieron cruzar el mar Egeo, también habrían sido capaces de cruzar el estrecho de Gibraltar», escriben los investigadores en su artículo.

«Lo mencionado anteriormente nos permite revisar la opinión generalmente aceptada sobre el poblamiento del suroeste de Europa desde la península del Sinaí y el puesto de escala de las llanuras levantinas a través de la zona costera de Anatolia y el puente terrestre del Bósforo a mediados y finales del Pleistoceno Medio, basado en el consenso que las habilidades cognitivas para cruzar el mar estaban restringidas a los humanos anatómicamente modernos».

La investigación ha sido publicada en Quaternary International.

Fuente: ScienceDirect/SciAl. Edición: MP.