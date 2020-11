Aprueban polémico plan para construir un túnel bajo Stonehenge

El gobierno británico aprobó un polémico proyecto consistente en construir un túnel de carretera para aliviar la congestión del tráfico cerca de los famosos restos arqueológicos de Stonehenge, a pesar de la fuerte oposición de arqueólogos, historiadores y druidas.

Situado a unos 140 km al este de Londres, este lugar clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO consiste en varios conjuntos concéntricos de enormes piedras, algunos de 5.000 años de antigüedad, y atrae cada año a 1,6 millones de visitantes.

El ministro de Transportes, Grant Shapps, aprobó el jueves el proyecto —estimado en 1.700 millones de libras (2.240 millones de dólares, 1.900 millones de euros)— para perforar un túnel que reemplace a la actual carretera A303, que pasa a menos de 165 metros de los restos megalíticos y permite que los conductores los vean.

«Es una decisión estúpida y vergonzosa», afirmó Tom Holland, de la Stonehenge Alliance, que incluye a arqueólogos y organizaciones no gubernamentales, denunciando esta «una gran incisión de hormigón y alquitrán en medio del más preciado de los paisajes prehistóricos del Reino Unido».

In case anyone was worrying I haven’t gone on enough about the #StonehengeTunnel, I’ve written in @Telegraph about how it’s a betrayal of 2 things Conservatives claim to stand for:

1. Conserving things.

2. Not spending money like there’s a magic money treehttps://t.co/eOsZDV5mBy

— Tom Holland (@holland_tom) November 14, 2020