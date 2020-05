Arqueólogos chinos descubren ancestral vasija con un misterioso líquido en su interior

Un grupo de arqueólogos encontró en la provincia de Henan, en el centro de China, una vasija de bronce de más de 2000 años de antigüedad que contenía unos tres litros de un líquido misterioso y desconocido de color marrón.

La vasija fue desenterrada de una tumba y tiene la forma de un cisne con el cuello curvado y el pico del ave apuntando hacia abajo. El líquido encontrado en su interior, desconocido a simple vista por los arqueólogos, tiene una tonalidad marrón amarillenta con impurezas y una muestra del mismo fue enviada a Beijing el pasado 18 de mayo, para proceder a su análisis, según informó el medio Global Times.

Las primeras especulaciones sobre este líquido «raro», al decir de sus descubridores, era que se trataba de una bebida alcohólica, tal vez alcohol de grano , pero todavía hay que esperar a lo que digan los análisis.

En la tumba, que fue descubierta de manera casual mientras se trabajaba en un sistema de cloacas para un barrio de los suburbios de Sanmenxia, se hallaron también enterrados otros objetos. Un casco de bronce, un cuenco del mismo material y espadas hechas de hierro y jade.

Un análisis preliminar indica que, por la forma del sepulcro, habría sido contruido en un período tumultuoso entre el final de la dinastía Quin -221 a. C. a 207 a. C.- y la dinastía Han (202 a.C. al 220 a.C.). Se cree además que el dueño de la parcela funeraria podría ser un funcionario de bajo rango de entonces.

Zhu Xiaodong , subdirector del instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Sanmenxia señaló que esta fue la primera vasija de bronce de su tipo encontrada en la ciudad. Agregó que el grupo de arqueólogos invitó a un veterinario para identificar al ave representada para darle forma al objeto hallado.

2,000-year-old bronze pot with unknown liquid unearthed in central China. The pot, with a curved neck in shape of a swan, was discovered in an ancient tomb. https://t.co/PLo4ElDV17 pic.twitter.com/cOjbFb6zdk

— Global Times (@globaltimesnews) May 25, 2020