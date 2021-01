Arqueólogos habrían encontrado el lugar donde Juan el Bautista fue condenado a muerte

Los arqueólogos afirman que han identificado el fatídico lugar donde Juan el Bautista, un predicador que predijo la venida de Jesús, fue sentenciado a muerte alrededor del 29 d.C.

Tanto la Biblia como el antiguo escritor Flavio Josefo (CE 37-100) describen cómo el rey Herodes Antipas, hijo del rey Herodes, hizo ejecutar a Juan el Bautista. Josefo especificó que la ejecución tuvo lugar en Maqueronte (Machaerus), un fuerte cerca del Mar Muerto en la actual Jordania.

Herodes Antipas temía la creciente influencia de Juan el Bautista entre la población y por eso lo ejecutó, escribió Josefo. La Biblia, por otro lado, cuenta una historia mucho más elaborada, afirmando que Herodes Antipas hizo ejecutar a Juan el Bautista a cambio de un baile.

La historia bíblica afirma que Herodes Antipas estaba destinado a casarse con una mujer llamada Herodías; ambos se habían divorciado, algo a lo que Juan el Bautista se opuso.

En su boda, la hija de Herodías, llamada Salomé, realizó una danza que deleitó tanto a Herodes Antipas que el rey le prometió todo lo que quisiera como recompensa. Salomé, incitada por Herodías, pidió la cabeza de Juan el Bautista.

El monarca se mostró reacio a conceder la solicitud, según la Biblia, pero finalmente decidió cumplirla e hizo que le llevaran la cabeza de Juan el Bautista a Salomé en una bandeja.

¿Encontrada la pista de baile mortal?

«Un patio descubierto en Maqueronte es probablemente el lugar donde se realizó la danza de Salomé y donde Herodes Antipas decidió decapitar a Juan el Bautista», escribió Győző Vörös, director de un proyecto llamado Machaerus Excavations and Surveys at the Dead Sea, en el libro Holy Land Archaeology on Either Side: Archaeological Essays in Honour of Eugenio Alliata (Fondazione Terra Santa, 2020).

El patio, dijo Vörös, tiene un nicho en forma de absidal que probablemente son los restos del trono donde se sentó Herodes Antipas.

Después de la muerte del rey Herodes, su reino se dividió entre sus hijos y Herodes Antipas controló un reino que incluía Galilea y parte del Jordán. En ocasiones, controlaba su reino desde Maqueronte.

«Los arqueólogos descubrieron el patio en 1980, pero no reconocieron el nicho como parte del trono de Herodes Antipas hasta ahora», detalló Vörös. «La presencia del trono junto al patio solidifica las conclusiones sobre la pista de baile».

El equipo arqueológico ha estado reconstruyendo el patio y publicó varias imágenes en el libro que muestran cómo se veía en la época de la ejecución de Juan el Bautista.

Los eruditos responden

Más de media docena de eruditos que no participaron en las excavaciones opinaron sobre la afirmación de que se había encontrado el trono de Herodes Antipas y el patio donde se realizó la danza mortal. Algunos eruditos estaban convencidos, mientras que otros se mostraban escépticos.

«Creo que es históricamente probable que esta excavación haya sacado a la luz la “pista de baile” de Salomé», comentó Morten Hørning Jensen, profesor de la Escuela Noruega de Teología, quien escribió el libro Herodes Antipas en Galilea (Mohr Siebeck, 2010).

Otros expertos no estaban tan convencidos y expresaron dudas sobre si el nicho recién identificado representa los restos del trono de Herodes Antipas.

Jodi Magness, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, elogió el trabajo de Vörös y su equipo; y aunque dijo que es posible que se encontrara el trono de Herodes Antipas, tiene sus dudas.

«Por ejemplo, el nicho encontrado en Maqueronte parece pequeño en comparación con el trono de su padre, el rey Herodes, que se encontró en el palacio de invierno de Jericó», dijo Magness al portal Live Science, refiriéndose a un trono en el palacio que está cubierto con un ábside semicircular.

Agregó que el nicho en Maqueronte se parece a dos nichos encontrados en el Herodium superior, un palacio-fortaleza construido por el rey Herodes, pero esos dos nichos nunca han sido identificados como restos de tronos.

Eric Meyers, profesor emérito de estudios judíos en la Universidad de Duke, por su parte dijo que es muy posible que se haya encontrado el trono de Herodes Antipas y está ansioso por leer los informes finales en el sitio.

«Que tan perfecta es la combinación entre las fuentes literarias y arqueológicas que ubican la ejecución de Juan el Bautista en ese mismo lugar, aún está por verse. En cualquier caso, se ha hecho un caso sólido y espero los informes finales», concluyó.

Fuente: ScienceAlert. Edición: MP.