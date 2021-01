Así se ve el nuevo y masivo puerto espacial flotante de SpaceX

SpaceX ha comprado dos enormes plataformas petroleras para convertirlas en puertos espaciales flotantes para su nave espacial Starship con destino a Marte.

Con el nombre de Fobos y Deimos, en honor a las dos lunas marcianas, SpaceX pretende que las estructuras masivas respalden los lanzamientos de cargas súper pesadas.

Gracias a las fotos capturadas recientemente, ahora podemos ver la enorme escala de las dos plataformas.

Envuelta en niebla frente al puerto de Pascagoula, Mississippi, Fobos se destaca como una vaca en un cuarto. La torre de perforación, la torre de acero destinada a sostener el aparato de perforación de la plataforma, se eleva sobre su entorno, casi como si una Starship ya estuviera posada en la plataforma lista para despegar.

Como descubrió el fotógrafo aeroespacial y de lanzamiento Jack Beyer, las dos plataformas incluso recibieron placas de identificación en línea con sus nuevos nombres.

I’ve been exploring around the Port of Brownsville while waiting for Starship testing and found an oil rig that appears to be named Deimos, after one of the moons of Mars! Based on job postings and @elonmusk‘s tweets, I’m willing to bet that SpaceX is involved. @NASASpaceflight pic.twitter.com/zhTOGNnZKd

— Jack Beyer (@thejackbeyer) January 19, 2021