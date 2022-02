Así se ve por un telescopio el cohete de SpaceX que está a punto de chocar con la Luna

Tal como te informamos el mes pasado, un viejo cohete Falcon 9 SpaceX está en curso de colisión con la Luna. Ahora, un entusiasta del espacio ha capturado en video este trozo de basura espacial mientras navega descontroladamente en las cercanías de nuestro satélite.

Gianluca Masi, el fundador italiano del Proyecto de Telescopio Virtual y ufano propietario de varios telescopios de alta potencia, capturó un video de cuatro segundos y una foto fija del cohete Falcon 9 de casi siete años de antigüedad «girando rápido» en el cielo mientras se precipita hacia la Luna.

Para esta hazaña, el astrónomo aficionado utilizó su telescopio PlaneWave de 17 pulgadas, apodado «Elena» en honor a su madre. Masi admitió que, debido a la interferencia de la luz de la Luna, «grabar [el video] fue bastante difícil».

Sin embargo, a pesar de su resolución relativamente baja, estas imágenes son asombrosas, y más aún porque fueron capturadas por un ciudadano con el equipo adecuado.

«¡Miren cómo parpadea mientras da vueltas!», exclamó Masi adorablemente en un tuit con el video del Falcon 9 en el cielo nocturno.

Here it the Falcon 9 DSCOVR’s booster, going to hit the Moon early next March. See how it blinks while tumbling! pic.twitter.com/X35DaN7n4C

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 7, 2022