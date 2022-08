Así se ven los alucinantes videos creados por la inteligencia artificial

La inteligencia artificial no solo es capaz de generar imágenes de personas que nunca existieron y selfies apocalípticas, sino también videos surrealistas que parecen salidos de la mente del mismísimo Salvador Dalí.

Así se podría deducir si uno ve los videos creados gracias a Disco Difussion, un cuaderno de Google Colab que aprovecha una técnica de generación de imágenes de IA llamada difusión guiada por CLIP que permiten crear cosas realmente llamativas y extrañas a partir de entradas de texto o video.

El video que verán a continuación fue publicado por el diseñador y artista finlandés Roope Rainisto. Como el texto que acompaña al tuit lo indica, es una representación en video de los coloridos festivales que tienen lugar todos los años en la ciudad filipina de Dumaguete:

«El video fue creado a partir de la ejecución de la IA sobre imágenes reales de este carnaval», dijo Rainisto en declaraciones a Mystery Planet. «El resto fue ajustar las indicaciones, configurar los ajustes del cuaderno y luego algunas ediciones en After Effects para darle el toque final».

La creación artística no tardó en volverse viral, con muchos comentarios.

«Es muy interesante lo similar que es la mayoría del arte I.A. a las imágenes psicodélicas y los espacios mentales. Hay cierta unicidad, fluidez, en todas las obras de arte de este tipo. Muy espiritual y místico. Supongo que tiene sentido considerando que la inteligencia artificial es inherentemente desinteresada y no egoísta», comentó un tal Alexander.

«Sí, generalmente tiene una falta de comprensión semántica, lo que significa que “pinta todo con el mismo pincel” (los métodos que uso, al menos), trata lo que ve con una mente ingenua e inmaculada. Sin embargo, esto cambiará en el futuro a medida que gane más “comprensión”», respondió Rainisto.

Last Night You Turned Into A Bird#dance #aiart #birds #psychedelic pic.twitter.com/QoRaIitLCV

— Roope Rainisto (@rainisto) August 17, 2022