Así se vio desde la Tierra el impacto de DART contra un asteroide

La misión para desviar asteroides de la NASA fue tan exitosa que su impacto se pudo ver desde la Tierra, aunque con un telescopio de tamaño considerable.

Como señaló en Twitter el astrónomo Tim Lister del Observatorio Las Cumbres, las imágenes aceleradas de la colisión, capturadas por un telescopio en Sudáfrica, mostraron el momento exacto en que la nave DART golpeó el asteroide Dimorphos, pareciendo levantar una gran nube de escombros.

Animation (sped up 500x) from one of @LCO_Global‘s 1 meter telescope at @SAAO South Africa showing effects of #DARTMission impact into Dimorphos (Still no threat to the Earth… Long straight streak is camera artifact) pic.twitter.com/StYWtLArgG

— Tim Lister (@astrosnapper) September 27, 2022