Astrofotógrafo logra una imagen tan detallada de la EEI que se ven los astronautas

Las tomas de cosas en el espacio que puedes obtener con un telescopio de alta calidad en estos días son increíbles.

Para un ejemplo asombroso, no busque más que el astrofotógrafo alemán Sebastian Voltmer, quien logró tomar una foto de la Estación Espacial Internacional (EEI) en la que, sorprendentemente, se pueden distinguir dos astronautas trepando por su exterior durante una caminata espacial.

«Siento que acabo de sacar una foto única en la vida», escribió Voltmer. «Probablemente sea la primera imagen desde tierra que muestra a dos caminantes espaciales en la EEI al mismo tiempo».

Aquí está la foto, capturada el pasado 23 de marzo:

Update: 2 Spacewalkers Imaged From The Ground

During the #spacewalk of the two astronauts @Astro_Raja and @astro_matthias the International Space Station appeared shortly after sunset in the bright evening sky over Germany. This image of the #ISS was taken on March 23, 2022. pic.twitter.com/xkKJtSoZFc

— Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) March 28, 2022