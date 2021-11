Astronautas de la EEI se refugian en vehículos de escape ante misteriosos escombros espaciales

Aparentemente habría sido culpa de un arma antisatélite rusa. ¿Conflicto espacial entre potencias inminente?

Por segunda vez en una semana, la Estación Espacial Internacional (EEI) se ha acercado lo suficiente a una «nube de escombros» como para hacer que el equipo de astronautas a bordo se refugie en las cápsulas espaciales atracadas en el laboratorio orbital.

Según informó The Houston Chronicle, el Comando Espacial de Estados Unidos confirmó que se había producido un «evento generador de escombros en el espacio exterior».

«Estamos trabajando activamente para caracterizar el campo de escombros y continuaremos asegurando que todas las naciones con viajes espaciales tengan la información necesaria para maniobrar satélites si son impactados», se lee en la declaración del Comando Espacial obtenida por el periódico. «También estamos en el proceso de trabajar con la interagencia, incluido el Departamento de Estado y la NASA, en relación con estos informes y proporcionaremos una actualización en un futuro próximo».

No hubo colisión y todos a bordo de la estación están bien. De hecho, poco después de que comenzaran a surgir informes sobre el tema, el comandante de la EEI, Anton Shkaplerov, tuiteó que está «todo normal».

Este tipo de encuentro cercano da miedo pero no es infrecuente. Apenas la semana pasada, la nave del tamaño de un campo de fútbol tuvo que maniobrar para apartarse del camino de otra nube de basura espacial, y es posible que las similitudes no terminen ahí.

El 10 de noviembre, la EEI evitó por poco chocar con una nube de desechos espaciales creada hace más de una década cuando China hizo estallar su antiguo orbitador meteorológico mientras probaba misiles antisatélites. El campo resultante de basura espacial fue enorme: como señaló el astrónomo de Harvard Jonathan McDowell, ha habido más de 3.500 piezas de escombros asociados con el impacto del misil chino, y más de 2.700 de ellos todavía están en órbita todos estos años después.

Si bien la historia continúa desarrollándose, actualmente se sabe poco sobre el origen de los escombros del incidente del 15 de noviembre.

Tanto McDowell como Thomas Burghardt, director de noticias de NASASpaceFlight, han señalado que, según se informa, Rusia realizó su propia prueba antisatélite más temprano en el día —lo que puede haber resultado en la demolición planificada de su satélite Kosmos-1408 y la consiguiente nube de escombros—.

Russia conducted an Anti-Satellite (ASAT) test this morning, destroying the Kosmos-1408 satellite and creating a debris field. Additionally, the crew onboard the ISS sheltered in their reentry vehicles due to debris cloud passes. It is unconfirmed that this was the same debris. https://t.co/l5IB6sQEjO

— Thomas Burghardt (@TGMetsFan98) November 15, 2021