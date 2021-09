Astrónomos aficionados capturan el momento exacto en que un misterioso objeto choca contra Júpiter

Un objeto misterioso se estrelló contra Júpiter esta semana, provocando un destello de luz brillante que fue capturado por astrónomos aficionados a 600 millones de kilómetros de distancia en la Tierra.

El astrónomo alemán Harald Paleske estaba observando la sombra de Io, una de las lunas de Júpiter, proyectada en la atmósfera del gigante cuando algo extraño llamó su atención.

«Un destello de luz brillante me sorprendió», dijo en declaraciones al sitio especializado Space Weather. «Solo podría ser un impacto».

Después de ver el destello, Paleske miró cada cuadro con la esperanza de determinar qué causó la luz. Y encontró que el brillo estaba en la atmósfera de Júpiter y permaneció visible durante dos segundos, descartando cualquier interferencia en la Tierra o en un satélite aleatorio flotando a través del planeta.

Si se confirma, este evento sería solo el octavo impacto registrado en el gigante gaseoso; el primero se identificó en 1994.

Poco común

Júpiter es golpeado por docenas, tal vez incluso cientos, de asteroides cada año, actuando como un escudo de proporciones astronómicas que evita que muchos de estos cuerpos celestes lleguen a impactar en la Tierra.

Capturar un evento de este tipo es muy poco común, empero, en esta ocasión hubo suerte, y otro astrónomo aficionado en Brasil también logró documentarlo. Se trata de José Luis Pereira, quien instaló su equipo en São Caetano do Sul, en el sureste de Brasil, el 12 de septiembre y apuntó el engranaje hacia Júpiter, como lo hace cada vez que los planetas más visibles del firmamento están en oposición.

«Para mi sorpresa, en el primer video noté un brillo diferente en el planeta, pero no le presté mucha atención ya que pensé que podría ser algo relacionado con los parámetros adoptados, y seguí observando con normalidad», compartió Pereira en un correo electrónico a Space.com. «Para no detener las capturas en curso por temor a que las condiciones meteorológicas empeoraran, no miré el primer vídeo en ese momento».

Introdujo los videos en el programa DeTeCt y luego se fue a la cama.

«Revisé el resultado recién en la mañana del día 14, cuando el programa me alertó de la alta probabilidad de impacto y verificó que efectivamente había un registro en el primer video de la noche», escribió Pereira.

Luego envió la información a Marc Delcroix de la Sociedad Astronómica Francesa, quien confirmó que efectivamente había grabado imágenes de un impacto que ocurrió el lunes a las 6:39 p.m. EDT (2239 GMT).

«Para mí fue un momento de gran emoción, ya que he estado buscando un registro de [tal] evento durante muchos años», dijo el astrónomo aficionado.

El primer impacto contra Júpiter registrado fue el cometa Shoemaker-Levy 9 (SL9), que golpeó al gigante gaseoso en julio de 1994. El último evento de este tipo había tenido lugar en 2016, cuando quedó registrado el impacto de un cometa contra Júpiter.

Fuente: Space.com. Edición: MP.