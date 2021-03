¿Ave marciana u OVNI? Misterioso objeto volador capturado por Perseverance

El nuevo rover de la NASA en Marte capturó esta imagen (de baja resolución) utilizando su cámara de navegación izquierda integrada (Navcam) el pasado 1 de marzo (Sol 9). ¿Qué son esos puntos oscuros en el cielo?

El objeto —de serlo— no parece ser una mota de polvo en la lente de la cámara, ya que 4 imágenes tomadas al mismo tiempo muestran que el objeto solo aparece en la tercera.

«Parece que hay algo volando en el cielo», reportó UFO Sightings Hotspot. «La imagen muestra algo en el cielo marciano que no parece natural. ¿Podría el objeto ser de origen extraterrestre?».

El rover Perseverance es la misión astrobiológica más grande jamás lanzada por la NASA. También incluye lo que será el primer retorno de muestras desde otro planeta y el primer vuelo de helicóptero en otra atmósfera.

Las anomalías inesperadas en fotografías tomadas en Marte y la Luna y enviadas a la Tierra para que la NASA las examine más a fondo no son nada nuevo. Sin embargo, la agencia pocas veces ha comentado sobre algunos de estos extraños avistamientos; lo que no impide —desde luego— que los cazadores de anomalías alienígenas formulen sus hipótesis teniendo en cuenta factores más allá de la simple geología.

En casos anteriores similares a los de esta fotografía, la explicación ha solido ser que se trata simplemente de pixeles muertos, algo que puede suceder por diversos factores técnicos.

Dead pixels, at least when I refer to them, are pixels in the chip that are dead or have something blocking them such that they don’t get any image data. Hot pixels or cosmic ray hits look like the opposite, instead of the pixel being dark it’ll be white.

— Kevin M. Gill (@kevinmgill) October 30, 2018