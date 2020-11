Avistan un caimán gigante caminando en un campo de golf de Florida

La tormenta tropical Eta trajo algo más que mal tiempo y fuertes vientos a la ciudad de Naples, en Florida. Los residentes avistaron y filmaron un enorme caimán caminando en los jardines de un campo de golf.

Luego de hacerse viral en Internet, el New York Post entrevistó vía telefónica a dos empleados del Valencia Golf & Country Club, quienes confirmaron que el caimán era muy real, aunque no estaban particularmente impresionados con su tamaño.

«Ha pasado ya algún tiempo desde la última vez que vi un reptil tan grande. Estaba bastante sorprendido». puntualizó Jeff Jones, instructor de golf profesional; quien además agregó que los vecinos ya habían reportado haber visto al enorme animal.

Florida or Jurassic Park? Monster alligator prowls golf course during Tropical Storm Eta https://t.co/FeCU6qXcc6 pic.twitter.com/VJkjpNWUvE — New York Post (@nypost) November 12, 2020

Tyler Stolting, primer asistente de golf profesional en el club, afirmó que era una de las maldiciones de vivir en el turístico y tropical estado de Florida. En el cual los huracanes y los reptiles salvajes son parte del día a día. De hecho, son el reptil oficial del estado y, también, la mascota de la universidad.

Florida, y el resto del Sureste norteamericano, es el hábitat natural de estos caimanes, que llegan a pesar más de 450 kilos y pueden medir 4 metros. El más grande visto en la zona medía 5 metros.

Jurassic Park obviously needs to upgrade their electric fence.

pic.twitter.com/YO5ztWEjtj — Mr.Color (@loscoloridos) November 12, 2020

En el caso del observado en el video, parece más grande porque está caminando elevándose con sus cuatro patas, una actitud que suelen adoptar estas criaturas cuando están en tierra para desplazarse más velozmente.

Los caimanes generalmente no son peligrosos para los humanos, pues no somos una de sus presas naturales. No obstante, la perdida de sus ecosistemas naturales y la conducta irresponsable de las personas, ha provocado que los ataques de dichos animales estén al alza.

[embedded content]

Fuente: The Independent/IP. Edición: Infobae/MP.