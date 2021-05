Barack Obama: «Cuando se trata de extraterrestres, hay cosas que simplemente no puedo decir»

Barack Obama: «Cuando se trata de extraterrestres, hay cosas que simplemente no...

«Yo estaba como, “¿Hay algún laboratorio en algún lugar donde guardemos los especímenes alienígenas y las naves espaciales”?»

En un giro de 180 grados de la vieja narrativa oficial sobre los ovnis, en los últimos meses se han ido conociendo fotos, videos y declaraciones que apuntan hacia una aclimatación del público para aceptar finalmente la existencia de los ovnis —con tintes de amenaza foránea o extraterrestre— como una realidad. Todo como anticipo a un informe y desclasificación detallada a darse durante el verano septentrional.

Ahora, el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se ha sumado a esa lista durante una entrevista en The Late Late Show con James Corden. Cuando el líder de la banda del programa, Reggie Watts, le preguntó a Obama sobre los ovnis, el ex comandante en jefe tuvo una respuesta sorprendente… y algo irónica.

«Cuando se trata de extraterrestres, hay cosas que simplemente no puedo decirte en el aire», le respondió el ex mandatario a Watts, riendo.

«La verdad es que, cuando llegué al cargo, yo estaba como: “¿Hay un laboratorio en algún lugar donde mantenemos los especímenes alienígenas y las naves espaciales?” Hicieron un poco de investigación y la respuesta es no», agregó Obama en tono de broma.

«Pero lo que es cierto, y esto lo digo en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No tienen un patrón fácilmente explicable».

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Obama responde preguntas sobre el tema extraterrestre, en ocasiones previas deslizó que «los alienígenas ejercen un gran control sobre nosotros» y que por ende «no sería posible revelar todos sus secretos». Eso sí, al igual que en la entrevista reciente, también utilizó el humor para minimizar la cuestión lo más posible.

Fuente: Futurism. Edición: MP.