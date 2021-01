Barco con 20 personas desaparece en el Triángulo de las Bermudas

El rastreo de la zona se suspendió el pasado viernes 1 de enero al no hallarse indicios de su paradero. Una veintena de personas iban a bordo.

La embarcación, del tipo Mako Cuddy Cabin y de casi nueve metros de eslora, partió de Bimini, Bahamas, el lunes 28 de diciembre y se esperaba que llegara a Lake Worth, Florida, a unos 16 kilómetros al sur de Palm Beach. El Distrito Siete de la Guardia Costera recibió un informe de que el barco no había llegado a su destino.

#UPDATE @USCG & Bahamian air assets are continuing to search for an overdue blue & white 29-foot Mako Cuddy Cabin vessel with approximately 20 people aboard. Coast Guard crews have searched approximately 20,000 square miles for about 43 hours. Please call 305-415-6800 w/ any info

La Guardia Costera y varias otras agencias registraron un área de aproximadamente 27.359 kilómetros cuadrados durante más de tres días, según explica la institución en un comunicado de prensa, tras lo cual se suspendió la búsqueda hasta tener más datos.

«Nuestras oraciones están con las familias de los desaparecidos», dijo el capitán Stephen V. Burdian, jefe del distrito a cargo de la investigación. «Animo a cualquier persona con información sobre las personas a bordo a que se ponga en contacto con nosotros tan pronto como sea posible».

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020