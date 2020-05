Basura espacial china de 18 toneladas cae descontroladamente a la Tierra

Se trata del trozo gigante de un cohete chino, que cayó ayer de forma descontrolada en el océano Atlántico.

La etapa central del cohete chino Long March 5B (CZ-5B), que fue lanzado con éxito el 5 de mayo, pasó varios días en órbita como parte de su misión. Después, volvió a entrar en la atmósfera y caer en aguas frente a la costa oeste de Mauritania. El descenso, que finalmente fue confirmado por el 18° Escuadrón de Control Espacial, una unidad de la Fuerza Aérea de los EE.UU., fue importante no solo por su enorme masa, de casi 17 toneladas, sino porque tenía una amplia ventada de descenso descontrolado —periodo en el que no se sabe con certeza cómo va a actuar ni dónde exactamente van a caer los restos—, la más grande en décadas.

«Con 17,8 toneladas, es el objeto más masivo realizando una reentrada incontrolada desde el Salyut-7, de 39 toneladas en 1991,sin contar con el OV-102 Columbia en 2003», tuiteó el astrónomo Jonathan McDowell del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

Updated SpaceTrack reentry prediction for CZ-5B core stage: between 1330 UTC and 1730 UTC May 11. Orbit is 139 x 162 km. Potential reentry zones include Australia, USA, Africa, and lots of ocean. pic.twitter.com/0kkNsaHfH1

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 11, 2020