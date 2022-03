Biden advierte que iniciará la Tercera Guerra Mundial si Rusia ataca un país de la OTAN

El presidente estadounidense Joe Biden dijo que defendería a la OTAN hasta el punto de la Tercera Guerra Mundial, pero que no se arriesgará a desencadenar un conflicto más amplio luchando contra Rusia en Ucrania y descartó establecer una zona de exclusión aérea.

«Mientras brindemos este apoyo a Ucrania, continuaremos unidos a nuestros aliados en Europa y enviaremos un mensaje inequívoco: defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN», declaró Biden en Filadelfia este viernes durante un discurso ante demócratas. «Si [los rusos] llegan a ese punto y respondemos, garantizado que será la Tercera Guerra Mundial, tenemos una obligación sagrada en el territorio de la OTAN».

No obstante, volvió a remarcar que su nación no luchará contra Rusia en Ucrania, incluso estableciendo una zona de exclusión aérea. «No lucharemos la Tercera Guerra Mundial en Ucrania».

El mandatario rechazó los llamados para que Estados Unidos considere un esfuerzo por cerrar los cielos sobre Ucrania, que los comandantes militares estadounidenses han dicho que requeriría derribar aviones rusos en el espacio aéreo.

«La guerra de Putin contra Ucrania nunca será una victoria. Los demócratas se están levantando para estar a la altura del momento, confiando en reunir al mundo del lado de la paz y la seguridad. Estamos mostrando una fuerza, y nunca flaquearemos», continuó.

«Pero la idea de que vamos a enviar equipo ofensivo y tener aviones, tanques y trenes con pilotos estadounidenses y tripulaciones estadounidenses, solo entiéndanlo —y no se engañen—, no importa lo que digan, eso sería la Tercera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Vamos a aclararlo aquí, muchachos. Esa vieja expresión, entre bomberos no se pisan la manguera», concluyó.

Solo esperemos que el conflicto se resuelva diplomáticamente antes de llegar a mayores. Después de todo y parafraseando al gran Albert Einstein, no sabemos «cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras».

Fuente: Bloomberg. Edición: MP.