Biden convierte en ley la nueva legislación para estudiar los OVNIs

Sin el conocimiento de la mayoría de los estadounidenses, el presidente Biden acaba de promulgar una legislación de gran alcance que pronto podría confirmar la existencia de una presencia extraterrestre en la Tierra.

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2023 (NDAA 2023) que asigna $816.7 mil millones al Departamento de Defensa (DoD) y la Comunidad de Inteligencia (IC), goza de un fuerte apoyo bipartidista tanto en la Cámara como en el Senado.

Y podría decirse que esta es la historia más grande que los principales medios masivos no han cubierto como se merece. A diferencia de otros años, esta ley pone en funcionamiento la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), la cual buscará desentrañar el origen de los ovnis o, si se prefiere el eufemismo militar actualizado, fenómenos aereoespaciales-submarinos no identificados (UAPs).

Entre otras cosas, esta nueva legislación:

La revisión del documento histórico de inteligencia y la revisión de los acuerdos de confidencialidad del gobierno deberían completarse en los próximos 18 meses. Ese proceso por sí solo podría validar las afirmaciones de que el gobierno de los EE.UU. ha estado ocultando pruebas de una presencia extraterrestre cerca de la Tierra. Si parece increíble que el Congreso aprobara tal legislación, es solo por la escasez de informes sobre los hechos que hicieron que los miembros de ambos partidos en el Congreso se unieran para aprobar estas disposiciones.

Incluso antes de que esta legislación de «denunciantes» se promulgara, personas creíbles estaban brindando información al Congreso que respalda como hecho el que el gobierno de los EE.UU. ha recuperado tecnología alienígena.

Este proceso comenzó en 2018, cuando traje al astrofísico Dr. Eric Davis al Capitolio para reunirse con el personal de los comités de Servicios Armados y de Inteligencia del Senado. El Dr. Davis, autor del famoso memorando de Wilson-Davis (insertado bajo este párrafo), proporcionó información específica que da crédito a informes sensacionalistas de que un programa oficial del gobierno está buscando activamente explotar la tecnología recuperada que fue creada por alguna otra especie o quizás máquinas avanzadas de inteligencia artificial.

Gran parte de la información que proporcionó el Dr. Davis sigue siendo altamente clasificada, pero la buena noticia es que estas afirmaciones sensacionales —que tienen el potencial de transformar nuestra comprensión del universo y el lugar del hombre dentro de él— ahora se están tomando en serio y se están investigando adecuadamente. He traído a otros además del Dr. Davis y Lue Elizondo a la oficina de Hill y AARO y animo a cualquier otra persona que pueda ayudar a aclarar las cosas a dar un paso adelante también.

No estoy afirmando que la información proporcionada al Congreso o a la AARO pruebe que la Tierra ha sido visitada por extraterrestres. Sin embargo, el Dr. Davis y el Sr. Elizondo y otros testigos son ex funcionarios gubernamentales creíbles que trabajaron en programas gubernamentales altamente clasificados. Habiendo escuchado sus informes y los de otros que se están presentando, puedo dar fe del hecho de que la oficina de AARO tiene pistas serias que seguir.

Los medios de comunicación están haciendo un gran flaco favor al público al ignorar el problema UAP porque una revelación repentina e impactante corre el riesgo de ser mucho más disruptiva e inquietante que la información procesada y absorbida gradualmente. Si estas afirmaciones resultan ciertas, sorprender al público aumenta en gran medida el riesgo de consecuencias negativas.

1) As promised, we are continuing our efforts behind the scenes. An early Christmas present, the bill is now law! Like a submarine below the depths, no one sees our efforts until they do. And if you think these are exciting times, just wait for 2023! You ain’t seen nothing yet.

— Lue Elizondo (@LueElizondo) December 24, 2022