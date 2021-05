Biden ordena a espías investigar si el COVID se escapó de un laboratorio

El presidente Joe Biden anunció que quiere que las agencias de inteligencia estadounidenses investiguen a fondo la hipótesis de la fuga de laboratorio, o la idea de que el coronavirus puede haber infectado a personas por primera vez después de ser liberado del Instituto de Virología de Wuhan.

«Hasta el día de hoy, la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos se ha unido en torno a dos posibles escenarios, pero no ha llegado a una conclusión definitiva sobre esta cuestión», se lee en el anuncio de Biden, tuiteado por el Consejo de Seguridad Nacional. Los dos escenarios, según el comunicado, son que la pandemia se debió al contacto humano con un animal infectado o que se filtró por un accidente de laboratorio.

«Aquí está su posición actual: mientras que los dos elementos en el CI se inclinan hacia el primer escenario y uno se inclina más hacia el segundo —cada uno con confianza baja o moderada—, la mayoría de los elementos no creen que haya suficiente información para evaluar que uno sea más probable que el otro», dijo Biden.

En resumen, las agencias de inteligencia de EE.UU. no tienen evidencia que respalde la hipótesis de la fuga de laboratorio, ni existe una prueba definitiva de que se haya originado de otra manera. Pero Biden quiere que lleguen al fondo del asunto.

