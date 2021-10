Caza furtiva ha causado una «rápida evolución» a elefantes sin colmillos, revela un nuevo estudio

La proporción de elefantes sin colmillos aumentó un 15 % en tan solo tres décadas.

Shane Campbell-Staton, biólogo evolutivo de la Universidad de Princeton, pasó la mayor parte de su carrera investigando lagartos. Pero a las 3:00 am una mañana de 2016, estaba navegando en YouTube y se encontró con un video sobre elefantes africanos. Describía una tendencia extraña: muchas elefantes hembras en el Parque Nacional Gorongosa de Mozambique carecían de colmillos.

Eso fue inusual, ya que generalmente solo el 2 por ciento de las elefantes africanas no tienen colmillos. Intrigado, Staton-Campbell se acercó a sus colegas que investigaban a los elefantes, pero descubrió que nadie había investigado el misterio.

Pero el biólogo de Princeton, Robert Pringle, la invitó al parque para estudiar el fenómeno ella misma.

«Me tomó 1,5 segundos decir, «Sí, definitivamente haré eso»», dijo Staton-Campbell a Business Insider.

Siete meses después de ver ese video, se encontró en un helicóptero, contando elefantes. Después de comparar las poblaciones actuales con imágenes de video históricas del parque Gorongosa, él y Pringle llegaron a una conclusión inquietante: la cantidad de hembras sin colmillos había aumentado dramáticamente durante aproximadamente tres décadas.

Entre 1977 y 2004, la proporción de hembras que carecían de colmillos saltó del 18,5 % al ​​33 %.

Los resultados de su investigación fueron publicados el jueves en la revista Science.

El inicio de la tendencia a alejarse de los colmillos no es una coincidencia, dice el nuevo estudio. Mozambique entró en una sangrienta guerra civil en 1977. Los ejércitos de ambos bandos cazaron elefantes africanos por sus colmillos y vendieron el marfil para financiar los esfuerzos bélicos durante 15 años. Para 1992, la población de elefantes en Gorongosa había disminuido en más del 90 por ciento.

Durante la guerra, la frecuencia de hembras sin colmillos en el parque casi se triplicó, hasta el punto en que una de cada dos hembras carecía de colmillos.

Dado que los cazadores furtivos tenían como objetivo a los elefantes con colmillos, tenía sentido que las raras contrapartes sin colmillos de los animales tuvieran una mayor probabilidad de supervivencia.

Esa ventaja persistió incluso una vez que terminó la guerra civil, aunque la proporción de hembras sin colmillos que nacieron disminuyó un poco. Entre 1995 y 2004, una de cada tres hembras nacidas en el parque no tenía colmillos, en comparación con aproximadamente una de cada cinco nacidas antes de la guerra.

En general, entre 1972 y 2000, calcularon los investigadores, cinco hembras sin colmillos sobrevivieron por cada hembra con colmillos.

Eso sugirió al grupo de Campbell-Staton que la caza furtiva había impulsado una rápida evolución. «Es extremadamente improbable obtener esa magnitud de cambio solo por casualidad», apuntaron.

Sin embargo, los investigadores estaban desconcertados sobre por qué la falta de colmillos era un rasgo limitado a las hembras.

Incluso en áreas con grandes poblaciones de elefantes africanos fuera del parque Gorongosa, solo hay anécdotas dispersas de machos sin colmillos. Ese patrón sugiere un origen genético de la falta de colmillos que está relacionado con el sexo de un elefante.

Después de secuenciar los genomas de las hembras con y sin colmillos en el parque, los investigadores identificaron un gen dominante que podría ser responsable de la ausencia de colmillos, llamado AMELX.

Thank you everyone for such incredible support for our recent paper. We owe so many amazing people so much for their help, brilliance, insight and inspiration. As an extra treat, here’s me trying to figure out what’s up with elephant teeth for the first time. pic.twitter.com/Iv9qKWri78

— Shane Campbell-Staton, Ph.D. (@SCampbellstaton) October 22, 2021