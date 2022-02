Chacarero asegura haber sido perseguido por un ovni en 4 oportunidades

Un hombre oriundo de la localidad rural de Monte Buey, en la provincia argentina de Córdoba, asegura haber tenido encuentros cercanos con una misteriosa luz en cuatro ocasiones, logrando filmarla en una de ellas. Además, el objeto habría dejado extrañas huellas circulares en el terreno y vaciado tanques de agua.

El testigo, llamado Leonardo Alfango, fue entrevistado por el canal local Unidos TV, donde contó los extraños sucesos que experimentó en los últimos cinco meses, en todas las ocasiones pasada la medianoche, y en la ruta 6 a la altura de Saladillo.

«La primera vez no le di tanta importancia, me siguió hasta el campo y no le conté a nadie porque por ahí hay gente que te cree o no te cree», relató.

Sin embargo, durante un segundo encuentro cuando llegaba a su casa, el objeto descendió a tal altura que el testigo señala que hasta llegó a sentir el calor de la luz que emanaba, tras lo cual decidió no bajarse de su «chata» (camioneta) a abrir el portón y refugiarse en lo de un vecino hasta que desapareciera la luz.

El día después aparecieron cuatro marcas oscuras —como si el pasto hubiera sido quemado— en el terreno donde tuvo lugar el avistamiento, circulares en forma y dispuestas formando un cuadrado. «Cada vez que aparece la luz, aparecen esas manchas», dijo Alfango.

En otra ocasión, mientras se encontraba en su hogar, sintió una suerte de «zumbido» o viento afuera. Por lo que decidió tomar su carabina y su celular e investigar qué acontecía.

«Pensé, qué raro, si no había tormenta. Cuando salgo afuera, veo esta luz que brillaba (en el cielo), y ahí me di cuenta que podía ser la misma luz que estaba siempre», contó. «Trate de filmar lo que pude, lo que se ve en el video (ver más abajo), y me fui arrimando a la luz».

Y aquí la cosa se vuelve más extraña aún, pues según el chacarero, cuando ya estaba más cerca de la luz «una gran explosión» sacudió todo y lo asustó de tal manera que emprendió despavorido el regreso a su casa.

A la mañana siguiente, no solo encontró nuevamente marcas en el terreno, sino también que su tanque australiano y el de su casa habían sido vaciados del agua que tenían. «Qué se yo, a lo mejor puede ser que vengan a buscar agua. La verdad que es una cosa rara. Raro también es que me haya faltado agua, porque nunca jamás, aparte está conectado directo eso, es muy difícil».

Otra cosa que destacó Alfango es que cada vez que sucedieron los encuentros con este objeto luminoso, sus perros «no torearon», aludiendo a que no lo vinieron a recibir al abrir el portón ni ladraron o se movieron de donde estaban.

«Cuatro encuentros, cuatro oportunidades de relacionarse con el fenómeno, con evidencias físicas de todo tipo. Un montón de elementos que merecen la pena ser ahondados», concluyó la ufóloga Andrea Pérez Simondini, quien adelantó en su canal de YouTube que junto con su grupo Visión OVNI hará la investigación de campo pertinente.

A continuación, la entrevista completa:

[embedded content]

Edición: MP.