China afirma haber descubierto un nuevo mineral en la Luna

Es posible que la carrera espacial se haya puesto un poco más picante gracias a este mineral lunar, el cual podría usarse como fuente de energía en el futuro.

Por primera vez, científicos chinos han confirmado el hallazgo de un nuevo mineral en la Luna, convirtiendo al gigante asiático en el tercer país en hacerlo.

Durante una conferencia de prensa a finales de la semana pasada, Dong Baotong, vicepresidente de la Autoridad de Energía Atómica de China (CAEA), anunció el nombre del nuevo mineral como changesita-(Y), según un informe publicado por la agencia estatal de noticias china Xinhua.

«Este es un gran logro científico que China ha logrado en el campo de la ciencia espacial», dijo Baotong.

International Mineralogical Association has approved the name of a new mineral (Changesite 嫦娥石) discovered in the Chang’e-5 lunar soil one day before the Mid-Autumn Festival #CNSA pic.twitter.com/oprBGkwhBC

En 2020, la misión Chang’e-5 de China devolvió muestras lunares a la Tierra por primera vez en más de 40 años, con un peso aproximado de 1.731 gramos.

A partir de las 140.000 partículas de la muestra, los investigadores del Instituto de Investigación de Geología del Uranio de Pekín identificaron, analizaron e interpretaron una sola partícula de cristal con un radio de alrededor de 10 micrones utilizando técnicas sofisticadas, incluida la difracción de rayos X.

Fue así como, en base a los resultados obtenidos, la Comisión China de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación (CNMNC) de la Asociación Mineralógica Internacional (IMA) clasificó a la changesita-(Y) como un nuevo mineral.

Es el sexto identificado por humanos en la Luna, y China se ha unido a EE.UU. y Rusia como los tres países del mundo en hacerlo.

La changesita-(Y) es un mineral de fosfato que se encuentra entre las muestras de basalto lunar. Se caracteriza por su forma columnar, incoloro y opacidad semitransparente. Aunque sus propiedades exactas siguen siendo un poco confusas, se dice que el mineral contiene helio-3, un isotipo que algunos creen que podría ser una fuente de energía en el futuro.

A new mineral, Changesite-(Y), was discovered from the moon samples retrieved by #China‘s Chang’e-5 probe, making China the third country to discover a new mineral on moon, Chinese authority said on Friday. pic.twitter.com/XjatWOtraY

— Global Times (@globaltimesnews) September 9, 2022