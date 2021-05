China está construyendo dos reactores nucleares secretos y los científicos están preocupados

En la pequeña y anodina isla de Changbiao, en la provincia de Fujian, la Corporación Nuclear Nacional de China está construyendo dos misteriosos reactores nucleares que están atrayendo mucha atención… y preocupación internacional.

Los reactores, que están programados para encenderse en 2023 y 2026, son del tipo llamado China Fast Reactor 600 (CFR-600). Este tipo de reactor es un «reproductor», lo que significa que su reacción nuclear genera más combustible del que utiliza. Y eso es lo que tiene a científicos de todo el mundo rascándose la cabeza, según un nuevo informe de Al Jazeera.

El objetivo de la mayoría de las plantas de energía nuclear es utilizar tanto combustible como sea posible —no producir más—. Eso es especialmente cierto cuando el reactor produce plutonio, que es fácil de convertir en armas nucleares.

Los reactores reproductores cayeron en desuso muy temprano en la historia de las centrales nucleares. Hoy en día, países como EE.UU., Reino Unido y Alemania han abandonado hace mucho tiempo sus programas de desarrollo de reproductores.

Ese no es el caso en China. El CFR-600 es un reactor de neutrones rápidos refrigerado por sodio, lo que significa que en lugar de usar agua —como la mayoría de las centrales nucleares en funcionamiento del mundo—, se enfría con sodio líquido, con un rango de temperatura mucho más amplio y menos interactividad que el agua. Y los neutrones rápidos tienen más energía natural que los neutrones térmicos alternativos, que deben mantenerse en un medio con temperatura controlada para actuar. Los reactores rápidos no requieren el medio.

Dentro del CFR-600 hay un combustible llamado óxido mixto (MOX), que está hecho de residuos nucleares de plutonio y uranio empobrecido. Es el siguiente paso en un proceso que China inició en 2003 con el diseño del Reactor Rápido Experimental de China (MCER). Cada uno de los dos reactores CFR-600 producirá 1500 MWt y 600 MWe de energía.

Eso es bueno. ¿El problema? El reactor rápido usa más uranio, razón por la cual los científicos nucleares se alejaron de él hace décadas debido al alto costo del combustible de uranio.

Entonces, ¿por qué China está construyendo un reactor reproductor además de su amplia cartera de reactores ligeros refrigerados por agua?

Aquí es donde la situación se complica aún más. En un nuevo documento, expertos del Centro de Educación en Políticas de No Proliferación (NPEC) dicen que con la cantidad de plutonio apto para armas que fabricarán los reactores rápidos, China podría tener 1.270 ojivas nucleares para 2030. Eso es lo que Estados Unidos tiene en su arsenal de balística intercontinental de misiles.

Los dos ex secretarios adjuntos de Estado para Seguridad Internacional y No Proliferación de Estados Unidos que escribieron el nuevo documento, instan a los gobiernos mundiales a confrontar al gobierno chino sobre lo que los reactores significan para el programa de armas de China:

«En nuestra opinión, al menos, es hora de que los líderes de la Cuenca del Pacífico se relacionen diplomáticamente entre sí, y pongan a consideración la idea de enredarse aún más con la producción de toneladas del material más peligroso del mundo».

Despite China’s dramatic build-up of its nuclear arsenal, it continues to resist discussing nuclear risk reduction bilaterally with the United States – a dialogue we have with Russia. I sincerely hope that will change. https://t.co/qRhgpkRslJ pic.twitter.com/8yqYp3JTIf

— Robert Wood (@USAmbCD) May 18, 2021