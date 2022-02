China niega que algo de ellos se estrellará contra la Luna el próximo mes

El misterio se intensifica mientras algo se acerca a estrellarse contra la Luna.

Los astrónomos inicialmente pensaron que el objeto descarriado era un trozo de un cohete de SpaceX que despegó hace siete años y fue abandonado en el espacio después de completar su misión. Luego, se desdijeron, haciendo nuevos cálculos que apuntaron como culpable a una etapa del cohete chino Long March 3C, lanzado en 2014 como parte del programa del Chang'e 5-T1 de exploración lunar de la agencia espacial china.

Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó tal afirmación y dijo que el propulsor en cuestión había «ingresado de manera segura a la atmósfera terrestre donde fue completamente incinerado».

Beijing «defiende concienzudamente la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio exterior», dijo el portavoz Wang Wenbin en una conferencia de prensa periódica.

Entonces, lo único que sabemos a ciencia cierta es que es algo artificial y que está a la deriva (tal como se puede ver en el siguiente video) y que se estrellará contra la cara oculta de la Luna el próximo 4 de marzo... ¡O no!

Here it the Falcon 9 DSCOVR’s booster, going to hit the Moon early next March. See how it blinks while tumbling! pic.twitter.com/X35DaN7n4C

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 7, 2022