China publica nuevas fotos de la superficie de Marte

China publicó esta mañana una serie de nuevas fotos de su rover Zhurong.

Las imágenes, que se dieron a conocer en los medios estatales, son realmente impresionantes, aunque vinieron acompañadas de una verborragia sobre el «éxito total» de la misión, así como el significado de la bandera china ondeando en el planeta rojo.

«Las imágenes fueron reveladas en una ceremonia en Pekín, lo que significa el éxito total de la primera misión de exploración de Marte de China», se lee en una historia del medio de noticias estatal Xinhua.

A pesar de la cobertura para vanagloriarse, las imágenes y el aterrizaje son realmente impresionantes. Como señala CNN, a la NASA le tomó más de 25 años pasar de orbitar una sonda alrededor de Marte a tocar suavemente la superficie con un módulo, una serie de hazañas que el gigante asiático logró en una sola misión —en lo que es una clara muestra de sus ambiciones espaciales—.

Al mismo tiempo, China tuvo la ventaja de poder aprovechar el éxito de la NASA y el acceso a tecnología espacial avanzada que no existía en las décadas de 1970 o 1990, cuando la agencia estadounidense estaba explorando por primera vez el planeta rojo.

Aún así, la arrogancia del logro se justifica por completo con las nuevas fotos. La toma más memorable, por ejemplo, muestra al módulo de aterrizaje y al rover posando en la superficie marciana, en una instantánea tomada por una cámara remota colocada por el rover mientras exploraba las inmediaciones.

Otra toma es un panorama glorioso de la región de Utopia Planitia de Marte, donde el módulo de aterrizaje y el rover arribaron el mes pasado.

Una foto comparativamente decepcionante muestra un campo de tierra —aunque, para ser justos, es tierra marciana, que es bastante genial—.

A continuación, el rover llevará a cabo una serie de proyectos científicos, muchos de ellos con el objetivo de buscar pruebas de vida antigua en Marte.

«De manera oportuna, China publicará los datos científicos relacionados para permitir que la humanidad comparta los frutos del desarrollo de la exploración espacial del país», dijo el director de la CNSA, Zhang Kejian, en una cita incluida en el informe de Xinhua.

This is very cool. The hole blasted by China’s Mars lander when it touched down on the Red Planet. pic.twitter.com/FNfF4EpX8v

— Jonathan O’Callaghan (@Astro_Jonny) June 11, 2021