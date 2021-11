Christopher Mellon y Luis Elizondo se unen al Proyecto Galileo para buscar tecnofirmas extraterrestres

Para aquellos que siguen nuestro sitio y están al tanto de todas las noticias ufológicas, seguro les sonarán ambos nombres que ahora se han sumado a las filas del Proyecto Galileo, liderado por el astrónomo Avi Loeb y cuya misión es utilizar una red de telescopios y cámaras para buscar evidencias de tecnología allí afuera que pueda responder por la presencia de civilizaciones avanzadas.

Para quienes no, Christopher Mellon es ex subsecretario de defensa de los Estados Unidos, conocido por haber sido quien filtró los famosos videos ovni filmados por pilotos de la Marina. Y Luis Elizondo es un ex agente especial de contrainteligencia del Ejército de los EE.UU. y ex empleado de la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia, conocido por haber dirigido el programa AATIP del Pentágono para investigar los ovnis.

Ahora, ambos se han unido al Proyecto Galileo. Según se lee en el sitio web oficial alojado en los servidores de Harvard: «Avi Loeb anunció las incorporaciones del Sr. Luis Elizondo y el Sr. Christopher Mellon al equipo del proyecto como investigadores afiliados».

«Al notar su profunda experiencia en la investigación del tema de los fenómenos aéreos no identificados (UAPs) y su interés compartido en el estudio abierto y transparente de los fenómenos, se les dio la bienvenida como los miembros más recientes de un equipo diverso y creciente», continua el comunicado.

«El Proyecto Galileo se beneficiará enormemente de la amplia base de conocimientos y la sabiduría de Elizondo y Mellon», dijo el profesor Loeb —a quien seguro recordarán por su teoría de que el objeto interestelar Oumuamua era una sonda alienígena—. «Todos compartimos el objetivo de identificar la naturaleza de los UAPs y otros objetos anómalos.

Como afiliados, Elizondo y Mellon tienen la intención de apoyar la misión del Proyecto Galileo a través de la selección de sitios donde se ubicarán los sistemas de rango UAP y en la evaluación de las implicaciones sociales de los datos, en caso de que se descubran firmas o artefactos tecnológicos extraterrestres.

«El Proyecto Galileo, bajo el liderazgo del Dr. Loeb, es precisamente la dirección que deben tomar nuestras comunidades científicas y académicas con respecto a este tema. La investigación deliberada y metódica, junto con un rigor estricto, ayudará a garantizar que se sigan y se respeten los principios del método científico, el espíritu de la ciencia permanece preservado», comentó Elizondo.

«Es muy gratificante estar asociado con este esfuerzo sin precedentes de los principales científicos académicos para evaluar rigurosamente un fenómeno que durante demasiado tiempo ha sufrido un estigma y miedo inapropiados. Se necesita un científico renombrado y valiente de la talla del Dr. Loeb para confrontar la ortodoxia y explorar posibilidades que realmente tienen el potencial de transformar nuestra comprensión del universo y el lugar de la humanidad dentro de él. Estoy encantado de ser parte del equipo», agregó Mellon.

Fundado en julio de 2021, el objetivo del Proyecto Galileo es sacar la búsqueda de firmas o artefactos tecnológicos de Civilizaciones Tecnológicas Extraterrestres (ETC) de lo accidental y anecdótico, y llevarlo hacia la corriente principal de la investigación científica transparente, validada y sistemática. El Proyecto Galileo busca objetos físicos, artefactos o rastros, además de señales electromagnéticas asociadas con equipos tecnológicos extraterrestres.

Fuente: Avi Loeb. Edición: MP.