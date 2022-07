Científicos chinos proponen adoptar un calendario «libre de religión» para la era espacial

Porque los estándares centrados en la Tierra crean desafíos para medir el tiempo en otros planetas.

En un artículo revisado por pares publicado en el Journal of Electronic Measurement and Instrumentation, científicos espaciales chinos han propuesto un estándar universal para mantener el tiempo en todo el sistema solar que, a diferencia de los sistemas existentes, no pone a la Tierra ni a la religión en el centro.

«Se ha vuelto necesario un nuevo estándar a medida que los humanos se aventuran más en el espacio», se lee en el artículo.

Aunque el cronometraje a menudo se da por sentado en la Tierra, es un gran desafío en el espacio exterior. Es imposible determinar la hora exacta en Marte sincronizándola con la hora en la Tierra porque una señal de radio tarda de 3 a 22 minutos en viajar entre ambos planetas, y la posición relativa y la velocidad de ambos cambian constantemente.

Para desarrollar un mecanismo de cronometraje que funcione más allá de la Tierra, los autores propusieron utilizar el centro de masa común del sistema solar, o su «baricentro», como origen de coordenadas para determinar ubicaciones en el espacio.

Entonces, «el comienzo de los tiempos podría definirse como el momento en que una señal elegida de un púlsar de milisegundos —una estrella de neutrones altamente magnética que pulsa cientos de veces por segundo— alcanzó el baricentro», dijeron.

Esto es radicalmente diferente de cómo la gente dice la hora ahora, con nuestro planeta natal en el centro del sistema de coordenadas y el meridiano de Greenwich como punto de referencia. Mientras tanto, el año cero en el calendario gregoriano ampliamente utilizado está determinado por el supuesto año de nacimiento de Jesucristo.

«El punto de partida del tiempo utilizado por el calendario gregoriano que generalmente se usa ahora está relacionado con la religión», explicaron los investigadores, que ocupan puestos de alto nivel en la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, la Academia de Tecnología Espacial de China y los Observatorios Astronómicos Nacionales en Pekín. «Se necesita un nuevo tipo de regla de tiempo más allá de la Tierra».

«Un desafío importante para establecer el estándar sería elegir el púlsar y la señal específicos para una hora de inicio en el calendario», señalaron.

De acuerdo al astrofísico Jonathan McDowell del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian en los EE.UU., la gente ha pensado en alejarse del cronometraje centrado en la Tierra durante mucho tiempo.

«De hecho, los astrónomos ya usan un sistema de este tipo cuando estudian señales desde fuera del sistema solar con alta precisión de tiempo, o cuando calculan las posiciones de los planetas», dijo McDowell.

China es una superpotencia espacial en ascenso, que construye su propia estación espacial en la órbita terrestre baja y —en su competencia con la NASA— se apresura a establecer bases en la luna y enviar humanos a Marte.

En noviembre de 2016, China lanzó un satélite experimental de navegación de púlsares para probar la navegación autónoma de naves espaciales y la navegación en el espacio profundo utilizando señales de rayos X de los púlsares.

Al medir cuándo llegan las señales de los púlsares al baricentro del sistema solar, la navegación de púlsares puede ayudar a determinar la ubicación de una nave espacial en el espacio profundo con mayor precisión que los relojes atómicos más precisos para la navegación por satélite basada en la Tierra.

Fuente: SCMP. Edición: MP.