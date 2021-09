Científicos de la NASA, DARPA y MIT se reunieron para discutir la tecnología «antigravedad»

Varios científicos de la NASA, DARPA, MIT y la Fuerza Aérea han venido teniendo reuniones en Zoom desde hace un año para discutir algo generalmente reservado para los teóricos de la conspiración: la propulsión de antigravedad.

La Conferencia inaugural de Energía de Propulsión Alternativa (APEC) se formó para dar a los científicos la oportunidad de discutir ideas tabú y que quedan fuera de los límites de la ciencia convencional —como aquellas tecnologías que se le achacan a o parecen haber sido observadas en los ovnis—.

Según informa The Debrief, desde noviembre de 2020 tuvieron lugar 22 reuniones de este tipo, con científicos discutiendo temas que van desde la propulsión Em no newtoniana hasta los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados (UAP).

En otras palabras, es el «Woodstock de la investigación de modificación de la gravedad», como lo llamó Ron Kita, el fundador de una empresa llamada Chiralex que está trabajando en materiales de «blindaje gravitacional», en una cita para la página de inicio del evento.

En resumen, lo que se debate en estos eventos, es asombroso y —se podría decir— está más allá del establishment científico .

«La comunidad de Alt Propulsion es altamente interseccional, y estamos intercalados entre las culturas aeroespacial, de defensa, ingeniería eléctrica, física, ovnis y ciencia de frontera», dijo el moderador y organizador de la conferencia Tim Ventura. «Tenemos personas de todas estas culturas que visitan la conferencia y hacen presentaciones; y a pesar del hecho de que estas diversas comunidades no siempre están de acuerdo en algunos temas, hemos podido evitar conflictos».

A pesar del tema extraño, 16 de los 71 asistentes al primero de estos eventos eran científicos e ingenieros actuales o anteriores de la NASA, y 14 más estaban afiliados a instituciones de renombre como el MIT y Harvard.

OVNIs y ciencia

El tema de los ovnis aparentemente causó un gran revuelo en las reuniones virtuales. El tema ha tenido un resurgimiento significativo de la cultura pop este año, con pilotos militares hablando abiertamente sobre encuentros y el Pentágono generando un informe largamente esperado sobre el asunto que finalmente se publicó en junio.

«En el pasado, todos tenían conocimiento de los ovnis, pero no eran muy relevantes porque no se entendían bien», dijo Ventura a The Debrief, agregando que la comunidad científica está explorando el tema más seriamente que nunca.

Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el tema de la gravedad y cómo usarla como un método de propulsión, permanece como un total misterio —que por ahora solo parecen conocer los tripulantes de los ovnis—. Si bien es de destacar que algunos investigadores terrícolas estén encontrando tiempo para mantener conversaciones de largo alcance sobre cómo eso podría cambiar.

Fuente: The Debrief. Edición: MP.