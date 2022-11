Científicos dicen que cualquier intento para comunicarse con los extraterrestres podría ser inútil

¿Qué sucedería si los humanos reconocieran que algunos ovnis son de origen extraterrestre y decidieran intentar establecer una comunicación con sus tripulantes?

Esto se pregunta un nuevo documental de la BBC intitulado Primer Contacto: Un encuentro alienígena, poniendo de manifiesto lo que sería una posible barrera idiomática.

«Puede haber otras cosas por ahí que tengan una capacidad que va más allá de lo que podemos imaginar. Es un poco como hormigas tratando de comunicarse con los humanos», dijo el profesor Michael Garrett, director del Centro de Astrofísica Jodrell Bank en Manchester.

«Realmente tenemos egos inflados sobre nuestra capacidad de pensar», acotó la Dra. Louisa Preston, astrobióloga del University College London. «Si piensas en 13.800 millones de años en comparación con nuestros 4.500 millones de años, lo más probable es que seamos las hormigas».

Si alguna vez hubo algún indicio de vida extraterrestre en la Tierra, es probable que sus creadores se hayan extinguido hace mucho tiempo, insinúa el documental.

Una abrumadora cantidad de personas admitió creer en la vida extraterrestre inteligente, según un estudio de Pew Research. Otro 34 por ciento de los participantes dijo que no, y el dos por ciento se negó a responder. Por otra parte, un asombroso 87 por ciento de los estadounidenses no vieron a los ovnis como una amenaza para la seguridad nacional. El diez por ciento los vio como una gran amenaza, y poco más de una cuarta parte creía que los extraterrestres serían amigables de cerca y en persona.

Comunicación entre IAs

Otros científicos no están de acuerdo con aquello de que no se podría establecer una comunicación con una inteligencia extraterrestre. Primero que nada, una comunicación de este tipo no es unilateral, si una civilización más avanzada quisiera comunicarse con la humanidad, seguramente su gran avance cognitivo y tecnológico por sobre la nuestra les permitiría encontrar una manera.

En segundo lugar, tal vez no sea una inteligencia alienígena totalmente biológica con la que se establezca una primera comunicación ni seamos nosotros directamente los que interactuemos. El astrofísico de Harvard Avi Loeb piensa que lo más probable es, de hecho, el primer contacto se de con algún tipo de inteligencia artificial.

«Si nuestros sistemas de IA encuentran sistemas de IA extraterrestres o viceversa, podrían expresar parentesco en su interacción, con nuestros científicos simplemente sirviendo como espectadores», dijo Loeb.

El hombre de Harvard además sugiere que nuestra propia especie podría estar evolucionando hacia un punto donde nos fusionaremos con las máquinas, o que bien estas podrían reemplazarnos con el tiempo como las inteligencias dominantes del planeta.

Fuente: Indi100. Edición: MP.