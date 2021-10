Científicos modifican plantas genéticamente para cultivar proteína de la carne

Investigadores en Islandia están cultivando más de 100.000 plantas de cebada modificadas genéticamente dentro de un invernadero con un propósito muy inusual: crear carne cultivada en laboratorio.

Según informa la BBC, la cebada alterada se cosecha y purifica para extraer proteínas del «factor de crecimiento», que, a su vez, se pueden utilizar para cultivar carne en laboratorio —una innovación que podría hacer que la industria de la carne cultivada en laboratorio dependa aún menos de los animales vivos en el futuro—.

La compañía detrás del invernadero, ORF Genetics, está cultivando cebada diseñada biogenéticamente en más de 22,000 pies cuadrados utilizando métodos de cultivo hidropónico de alta tecnología.

Los factores de crecimiento extraídos de las semillas de la cebada juegan un papel importante en el mantenimiento de las células madre. En 2010, ORF introdujo un producto para el cuidado de la piel que utiliza los factores de crecimiento.

This greenhouse in Iceland is growing 130,000 bioengineered barley plants – not for making bread or beer, but producing epidermal growth factor – a highly prized ingredient in anti-ageing skincare products. ORF Genetics https://t.co/xTkxeNJ9kL pic.twitter.com/xbtavZdLVN

— Channa Prakash (@AgBioWorld) December 16, 2020