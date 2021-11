Científicos proponen buscar «artefactos no-terrestres» en la órbita de nuestro planeta

Una civilización extraterrestre avanzada que ha descubierto nuestro planeta podría haber enviado sondas aquí. Teniendo esta posibilidad en cuenta, un nuevo artículo científico propone una estrategia para identificar restos de artefactos alienígenas en órbita.

La búsqueda de firmas tecnológicas nunca ha tenido más impulso que en la actualidad, con cada vez más exoplanetas descubiertos que podrían tener una civilización en ellos. Ahora —y en concordancia con un evento online de SETI que tendrá lugar próximamente—, un grupo de astrónomos ha propuesto un plan para buscar más cerca de casa.

«De los diferentes temas de investigación dentro de SETI, el sistema solar ha recibido mucha menos atención que otros temas. Esto es paradójico, ya que los humanos han demostrado capacidades para enviar sondas exploratorias a otros sistemas estelares. Por ejemplo, el programa Breakthrough Starshot planea lanzar una sonda a Alfa Centauri dentro de veinte años. Si los humanos tienen estas capacidades, por tanto, es natural buscar sondas extraterrestres u otros de los llamados «artefactos no-terrestres» (NTAs) dentro de nuestro sistema solar», se lee en el estudio publicado en el sitio de preimpresión arXiv.

Los autores sugieren que si una civilización tecnológica estudió alguna vez la Tierra, la evidencia puede estar en la órbita geosíncrona (GSO) —es decir, en la órbita geocéntrica que tiene el mismo periodo orbital que el periodo de rotación intrínseca local de la Tierra— donde se ubican gran parte de nuestros satélites. La razón de por qué no hemos visto tal evidencia hasta el momento es más que simple: no la hemos buscado.

«Una sonda o nave espacial en la GSO que ya no esté en uso, se desintegrará en desechos espaciales, antes de que la gravedad despeje las órbitas y las colisiones desintegren las eventuales sondas en pedazos menores de tan solo unos centímetros de tamaño. Se ha demostrado que la presión de radiación no elimina los escombros en las órbitas GSO, al menos no en escalas de tiempo de millones de años», detallan.

Teniendo esto en cuenta, el equipo de científicos sugiere que la forma más sencilla de detectar estos presuntos objetos artificiales extraterrestres en órbita es hallar destellos similares a los dejados por nuestros satélites en las placas fotográficas presatelitales.

«Estos destellos ocurren cuando el observador, el sol y el objeto están perfectamente alineados para que el observador vea la luz solar reflejada en la superficie reflectante de los objetos. Destellos particularmente brillantes y rápidos, ocurren cuando los objetos son pequeños, planos y con forma de espejo —p. ej. estructuras artificiales encontradas en satélites y desechos espaciales—. Una superficie rocosa como la de un asteroide, ni tiene la

forma ni la reflectividad necesaria para crear los fuertes destellos de subsegundos que un objeto artificial puede crear», señalan.

El nuevo Proyecto Galileo, encabezado por el polémico Avi Loeb, se está preparando para buscar sistemáticamente este tipo de estructuras artificiales no humanas en nuestro cielo moderno. Sin embargo, los archivos fotográficos anteriores a 1957 (año de lanzamiento del Sputnik) pueden resultar ser herramientas particularmente poderosas para la búsqueda, ya que el firmamento estaba libre de contaminación provocada por el hombre en aquellos tiempos.

Fuente: Astrobiology. Edición: MP.