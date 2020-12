Científicos se quedan anonadados luego de abrir el compartimento interior de la cápsula de Hayabusa 2

¿Venom eres tu? La cápsula que trajo por primera vez a la Tierra muestras de un asteroide parece contener material orgánico.

En febrero de 2019, la sonda espacial Hayabusa 2 de Japón realizó una hazaña increíble. La pequeña nave espacial logró recolectar el polvo de la superficie del asteroide Ryugu, a cientos de millones de kilómetros de la Tierra.

A principios de este mes, la nave espacial arrojó desde la órbita un paquete especial en el sur de Australia: una pequeña cápsula con rastros del polvo del asteroide en su interior.

Ayer los científicos de JAXA abrieron la parte exterior de la cápsula, que contenía un material arenoso oscuro. Ahora, tras un delicado procedimiento, han abierto el contenedor interior. Lo que había allí dentro los dejó impresionados.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black”! The sample return is a great success! pic.twitter.com/34vIx17zOX

— [email protected] (@haya2e_jaxa) December 15, 2020