Cientos de nuevos guerreros de terracota son desenterrados en China

La tercera ronda de excavaciones arqueológicas en torno al mausoleo del primer emperador chino, Qin Shi Huang, ha logrado en una década un importante aumento en el número de guerreros de terracota desenterrados.

Según informan medios locales, de un área de 400 metros cuadrados han sido extraídas al menos 220 figuras humanas, 12 caballos, 2 carros y gran número de armas. Se han obtenido muchos materiales nuevos, incluidas varias piezas arquitectónicas y también alguna información adicional sobre los grados militares del III siglo antes de la era común.

La armadura y la vestimenta de las figuras permite dividirlas en militares de alto rango, oficiales intermedios, oficiales inferiores y guerreros comunes. Después de un estudio preliminar, los arqueólogos estiman ahora que las figuras de rango inferior aún deben subdividirse en dos, algo que implica una revisión de la jerarquía en el Ejército de la época.

Entre el armamento hallado abundan espadas y ballestas de bronce. También se encontraron platos y calderos y el camello de oro más antiguo jamás visto en China.

Los trabajos se han llevado a cabo entre los años 2009 y 2019 en el denominado hoyo número 1, que mide en realidad 14.260 metros cuadrados. Según una estimación de la distribución de las figuras, esta zona del conjunto funerario de Qin Shi Huang podría cobijar más de 6.000 guerreros y caballos de cerámica en totalidad.

Además de las medidas de protección convencional, las reliquias más importantes se transfieren al laboratorio para su conservación, añade la fuente. Esta vez se trata de más de 100 piezas y al menos 20 lugares de importancia que están siendo protegidos.

Los primeros guerreros de terracota fueron hallados en las afueras de de la ciudad de Xian, en la provincia de Shaanxi, en 1974. La propia tumba del emperador chino Qin Shihuang, localizada por debajo de un túmulo, se abrió al público en 1979. En los 40 años que existe el museo funerario de Qin Shihuang, lo han visitado más de 120 millones de turistas, según informó la agencia Xinhua.

Los arqueólogos estiman que el Ejército de terracota tenía una función funeraria: proteger al emperador en el Más Allá.

