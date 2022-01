Cohete ruso hace una entrada incontrolada a la atmósfera de la Tierra

Tal como habíamos anticipado ayer, hace unas horas un cohete ruso fuera de control ha vuelto a entrar en la atmósfera de la Tierra. Así lo acaba de informar el Comando Espacial de EE.UU., que ha estado rastreando su descenso.

El cohete de carga pesada Angara-A5 fue lanzado desde el puerto espacial de Plesetsk en la región noroccidental de Arkhangelsk de Rusia el lunes 27 de diciembre. El objetivo era probar una nueva etapa superior del cohete, conocida como el propulsor Persei, según la agencia de noticias estatal TAS.

Si bien es posible que partes grandes causen daños si aterrizan en regiones habitadas, la mayoría de los desechos espaciales se queman al volver a entrar en la atmósfera terrestre.

Y así parece haber sucedido este miércoles, cuando el cohete reingresó a las 1:08 pm PDT sobre el océano Pacífico Sur. Sin embargo, hasta ahora ha sido imposible determinar exactamente dónde cayeron los escombros.

#18SPCS has confirmed the reentry of the IPM 3/PERSEY (#50505, 2021-133A) at 13:08 PDT on 5 Jan, 2022, over the Pacific Ocean. #spaceflightsafety

— 18th Space Control Squadron (@18SPCS) January 5, 2022