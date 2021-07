Confirmada la cantidad de páginas del informe OVNI clasificado de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia

En total, son 17 páginas.

El 25 de junio de 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) publicó el muy esperado informe sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNI) —ahora oficialmente conocidos como Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP)—. La versión pública de la «evaluación preliminar» tenía sólo 9 páginas en total, pero se sabía que había más: un anexo/informe clasificado también entregado al Congreso el mismo día. Sin embargo, los detalles sobre eso, incluido el recuento de páginas, no trascendieron.

Ese mismo día, nuestro colega de The Black Vault, John Greenewald contactó a ODNI con el fin de hacer pública la información anteriormente mencionada y obtener el informe completo. Dentro de las 48 horas posteriores, la oficina se negó a comentar más sobre la versión clasificada y su extensión exacta, pero agregó: «La evaluación preliminar no clasificada y el anexo clasificado son sustancialmente consistentes y las conclusiones clave son las mismas en ambos».

Ahora, Greenewald ha recibido la confirmación oficial de que el informe tiene solo 17 páginas en total.

1/ UPDATE:

The source for my ODNI statement, WITH PERMISSION, is now posted.

It came directly from the CHIEF of the Information Review & Release Group for ODNI, Sally Nicholson.

I TRIPLE check everything and was not interested in posting names w/o proper permission. (cont) pic.twitter.com/ANFF9rUHht

— The Black Vault (@blackvaultcom) July 16, 2021