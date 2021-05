Confirmado por el radar: Buque de la Marina de EE.UU. fue rodeado por OVNIs

El cineasta Jeremy Corbell lanzó un nuevo video que muestra objetos no identificados monitoreados por personal de la Marina a bordo del USS Omaha en julio de 2019, cuando varios buques fueron acechados en el océano Pacífico.

Durante un período de horas, los miembros de la tripulación del USS Omaha, que se encuentra en el centro de la pantalla del radar que se ve en el video, monitorearon el acercamiento de los objetos desconocidos. Había hasta 14 objetos en la pantalla en un punto, alrededor de la nave. En el Omaha, dos sistemas de radar diferentes observaron los objetos y calcularon su velocidad.

2019 US Navy warships were swarmed by UFOs; here’s the RADAR footage that shows that. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / this is corroborative electro-optic data demonstrating a significant UFO event series in a warning area off San Diego. pic.twitter.com/bZS5wbLuLl

