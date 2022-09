Congresista de EE.UU. afirma que parte de los ovnis son producto de la ingeniería inversa

La ingeniería inversa en este contexto aplica tratar de replicar la tecnología de naves extraterrestres recuperadas de estrellamientos. Según Tim Burchett, miembro de la Cámara de Representantes de los EE.UU., todo empezó en Roswell.

Así lo declaró en una entrevista reciente para el programa On Balance With Leland Vittert, donde se le preguntó sobre una de las noticias de la semana: que la Marina tiene muchos más videos de ovnis pero que no está dispuesta a liberarlos al público por cuestiones de seguridad nacional.

En primer lugar, Burchett remarcó nuevamente el encubrimiento ovni por parte de las agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa, recordando lo sucedido en la última audiencia pública en el Congreso.

«Somos la nación tecnológicamente más avanzada del mundo y ellos nos presentan estos videos paupérrimos, que —durante la audiencia— ni siquiera fueron capaces de pausar apropiadamente para mostrarnos dos o tres fotogramas», dijo. «Todo es malo».

«Simplemente lo van a pasar por alto y luego decir: “Oh, son secretos nacionales, de defensa nacional”. Si ni siquiera son capaces de liberar los archivos de Kennedy y ya casi pasaron 60 años. Ellos no confían en nosotros. Es todo sobre poder y control», agregó.

Es en este momento cuando el conductor del programa le lee la reciente declaración por parte de la Marina y su negación a publicar más videos sobre ovnis de los ya filtrados; preguntándole luego si piensa que esto puede deberse a que es tecnología propia que naciones adversarias no deben conocer.

«Pienso que, probablemente, hemos aplicado ingeniería inversa a algunos de ellos. Porque gran cantidad de los avistamientos tienen lugar sobre instalaciones militares o espacio restringido», respondió Burchett, quien en ese momento es interrumpido por su interlocutor para repreguntar si eso quiere decir que la Marina y otros están trabajando sobre objetos provenientes del espacio exterior u otros planetas.

«¿Acaso crees que lo de Roswell fue un globo meteorológico?», dijo incisivamente el representante por Tennessee.

«Ellos lo están encubriendo, y los contribuyentes estadounidenses deberían demandarlos. Está tan compartimentado que probablemente mucha de la gente que trabaja en ello —en los proyectos de ingeniería inversa— ni siquiera sabe en qué están trabajando», añadió.

La entrevista completa puede verse a continuación:

I talked to @LelandVittert with @NewsNation about the Navy’s refusal to release UAP videos to the public. Americans deserve to know what information our government has on these encounters. pic.twitter.com/2LZf56RPzl

— Rep. Tim Burchett (@RepTimBurchett) September 14, 2022