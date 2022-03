Congresista de EE.UU. dice que hay un encubrimiento OVNI

Cierto, no es una noticia. Pero que lo diga alguien del propio gobierno sí lo es.

Hace unos días te informábamos en exclusiva cómo una solicitud FOIA había obtenido como respuesta que existían «3.440 páginas y 26.271 archivos electrónicos» posiblemente relacionados con la existencia de ovnis y fenómenos relacionados» en la Biblioteca Presidencial de Barack Obama.

La información que reprodujimos en ese entonces fue publicada por nuestro amigo John Greenewald, director del célebre sitio The Black Vault que aúna una plétora de archivos desclasificados.

Y esta vez la difusión parece que llegó hasta al republicano Tim Burchett, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 2019, quien le dio el visto bueno en Twitter a la publicación y agregó algo que podría indicar que los documentos referidos realmente contendrían algo substancial.

Primero que nada Burchett retuiteó con un escueto «Buen trabajo», lo que provocó que Greenewald le agradeciera diciendo: «¡Gracias! Me siento honrado de que no solo haya visto esto, sino que también lo haya compartido con sus seguidores. ¡Se agradece de verdad!».

Lo que no se esperaba luego es que el congresista respondiera con otro tuit, escribiendo: «Sigue investigando. Esto es un encubrimiento».

Algunos internautas han sugerido que el republicano Burchett tiró esta bomba solo porque la Biblioteca Presidencial en la que estarían los documentos ovni es la de Obama, del opuesto partido Demócrata. Tal vez achacando así algo de culpa sobre el encubrimiento de los fenómenos aéreos no identificados (UAPs) a dicha administración —cabe recordar que algunos de los casos reportados por la Marina ocurrieron durante 2014 y 2015, en pleno gobierno de Obama, y que la filtración de videos ocurrió tras salir del cargo, en 2017—.

Sin embargo y lejos de partidismos, el congresista ya había manifestado previamente un gran interés por el tema. Por ejemplo, el año pasado fue bastante explícito en una entrevista espontánea que le realizó TMZ, donde dijo que los objetos avistados y filmados por la Marina no eran tecnología de un país enemigo, sino que eran del espacio exterior.

Asimismo, en otra ocasión también se mostró abierto a una mayor transparencia, acusando al Pentágono y al complejo industrial-militar de estar detrás del encubrimiento.

Last summer's UFO report raised more questions than answers and stunk of a government cover-up. The Pentagon's new office to collect information about UFOs cannot follow this pattern of secrecy. It needs to be transparent about its findings. Our country can handle the truth. pic.twitter.com/4CZozek4A1

— Rep. Tim Burchett (@RepTimBurchett) December 1, 2021