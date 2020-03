Coronavirus: ¿Por qué la gente compra compulsivamente papel higiénico?

Cuatro expertos nos dan su opinión sobre este singular comportamiento de algunos humanos ante una pandemia como el coronavirus (covid-19).

En las últimas semanas, se han reportado escasez de alcohol en gel o desinfectantes por el estilo, y se ha advertido que pilas y otros elementos electrónicos podrían seguir. Sin embargo, la demanda de un producto básico en particular ha dejado las góndolas de supermercados vacías: papel higiénico.

Y no es solo en Australia, donde aparentemente comenzó el comportamiento, también ha sucedido en otros lugares tales como Estados Unidos, Hong Kong o Nueva Zelanda.

Pero, ¿por qué papel higiénico? Ciertamente, el covid-19 produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y astenia. Y su efecto más extremo es la neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico —que condujo solo al 3 % de los infectados a la muerte—. La gastroenteritis no figura por ningún lado.

¿Es acaso la paranoia y la histeria desatada por los medios —que sobreinforman y bombardean constantemente al respecto— más grande que el brote infeccioso mismo?

Para responder cuál puede ser la razón subyacente de adquirir compulsivamente papel higiénico, hemos consultado a cuatro profesionales de la salud y lo social. Sus respuestas pueden ser leídas a continuación.

Niki Edwards, de la Escuela de Salud Pública y Trabajo Social de la Universidad de Tecnología de Queensland, dice:

Brian Cook, del proyecto de Reducción de Riesgos y Compromiso Social de la Universidad de Melbourne, responde:

David Savage, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Newcastle, señala:

Alex Russell, de la Escuela de Salud, Medicina y Ciencia Aplicada de la Universidad Central de Queensland, trata de justificarlo:

«Hay nuevos factores en juego aquí. La gente no solo está acopiando papel higiénico. Todo tipo de items están siendo vendidos, desde máscaras y barbijos hasta desinfectantes. Cosas como estas y otros bienes enlatados no perecederos también se están vendiendo bien.

»La gente está asustada y tiene una actitud de búnker. Están comprando todo lo que puedan necesitar, pero notamos sobre todo el papel higiénico, más que otras cosas, porque los packs de estos son grandes y ocupan gran espacio en los estantes. Ver un pequeño producto agotarse en el supermercado (como el alcohol en gel) no es tan inusual, y solo representa un pequeño hueco en la góndola que, a menudo, es llenada con otro producto cercano.

»Otra razón por la que notamos estos es porque no son fáciles de sustituir. Si a un supermercado se le acaba un ingrediente particular para la comida, podemos obtenerlo en otro lado, o elegir alimentarnos con algo que no necesite de ese ingrediente. Pero cuando hablamos de un rollo de papel higiénico, es algo muy frustrante para todos. De seguro hay pañuelos y papel de cocina, pero no es lo mismo, ¿cierto?»