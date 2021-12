Corresponsal del Pentágono vaticina que el «misterio de los ovnis» podría resolverse en 2022

La declaración fue hecha por David Martin de la CBS, quien actualmente es corresponsal de seguridad nacional de la red que informa desde el Pentágono.

Desde 2017, el tema ovni ha pasado de ser reportado esporádicamente en las noticias a ocupar porciones importantes en los principales medios masivos. De sitios especializados como el nuestro a gigantes como el New York Times. De ser un tabú para la ciencia a científicos involucrándose abiertamente. De ser estudiado en secreto a la creación legislada de una oficina exclusiva.

Ahora, y para coronar un año bastante movido, el hombre que tiene acceso a las novedades del Pentágono como corresponsal de la cadena CBS ha deslizado el preludio de un anuncio importante.

What’s causing Havana syndrome? Where are the UFOs coming from? CBS News National Security Correspondent David Martin predicts one these two mysteries will be solved in 2022. pic.twitter.com/4DR29j7BIL

