Cosmonauta observa cinco ovnis mientras filmaba la aurora desde la Estación Espacial Internacional

El cosmonauta Iván Vágner, que se encuentra actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional, grabó un impresionante vídeo que muestra cinco objetos voladores no identificados sobrevolar el polo sur de la Tierra.

«Invitados espaciales, o cómo filmé un nuevo time-lapse», titula el ruso en su cuenta de Twitter. «El pico de la aurora borealis (sic) al pasar sobre la Antártida en la longitud de Australia, es decir entre ellos. Como sea, en el video, pueden observarse algo más además de la aurora».

Cabe aclarar que en realidad se refiere a la aurora australis (polo sur), ya que la borealis es la del polo norte.

At 9-12 seconds, 5 objects appear flying alongside with the same distance. What do you think those are? Meteors, satellites or…?

P.S. The frames were captured 1 per sec and later assembled in a video with 25 frames per sec rate. Meaning, the real observation time is 52 sec.

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020