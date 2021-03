Culpan a la «maldición de los faraones» por el atasco del canal de Suez y más desastres

Una gran cantidad de momias egipcias serán trasladadas en los próximos días en lo que se considera una gran procesión. Sin embargo, muchos creen que el hecho de molestar el sueño eterno de los faraones estaría provocando diferentes catástrofes y desastres, entre ellos, el reciente encallamiento de un carguero en el canal de Suez que bloqueó la ruta comercial por varios días.

El canal de Suez es un canal navegable situado en Egipto que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo (golfo de Suez). Permite acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia, pues evita tener que rodear el continente africano.

El buque portacontenedores que bloqueó esta ruta fundamental durante casi una semana hizo que sus propietarios y clientes, además de otras embarcaciones y consumidores de todo el mundo, se sintieran maldecidos.

Pero en esta ocasión, la culpa de la «maldición» en el canal de Suez no se debería al clima, la mala navegación o la codicia, sino a un museo… Está previsto que el 3 de abril se trasladen veintidós momias reales desde su ubicación actual en el Museo Egipcio del centro de El Cairo a su nueva exhibición permanente en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en Fustat y algunos se preguntan si el bloqueo, así como muchos otros recientes incidentes son el resultado de la maldición de uno o varios faraones.

«La procesión de las momias reales [durante su reubicación] es la mayor publicidad de Egipto. Los ojos del mundo entero estarán fijos en Egipto en medio de un gran respeto durante el transporte de las momias que tomará 40 minutos», informó recientemente el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

The wait for The Pharaoh’s Golden parade is finally over! Don’t miss this incredible event on 3 April الحدث الفريد الذي ينتظره العالم!. انتظروا الموكب الذهبي الذي لم ولن يتكرر. ٣ أبريل! pic.twitter.com/iy1rUUNK9w

Es por este motivo que, ante los rumores de la maldición, figuras como Zahi Hawass salieron en la televisión egipcia negando algo por el estilo. Por supuesto, es un gran problema para Egipto: el turismo es uno de sus principales generadores de ingresos. No obstante, el resentimiento por el hecho de que las momias hayan sido retiradas de sus tumbas —sin mencionar todas las que fueron retiradas de Egipto y esparcidas por todo el mundo—, es fuerte, al igual que la creencia en la maldición de un faraón —o, en este caso, la de muchos—.

Y es que, según los más supersticiosos, mover ese tipo de poder faraónico de sus últimos lugares de descanso podría causar muchas maldiciones. Arab News, así como algunos usuarios en redes sociales, compilaron una lista de desastres recientes que sugieren podría ser prueba de ello.

Two Trains collision accident! Many people killed !! Close the Suez Canal!! House collapse. !! Many people killed too. Al Azhar tunnel fire !! Is this the curse of the pharaohs?? #.moving mummies # نقل المومياوات #hard times in Egypt. pic.twitter.com/Sd9XeicVsp

— TAREK (@TarekhamadTh) March 27, 2021