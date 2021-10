Dave Grohl confiesa ser un gran aficionado a los ovnis y la vida extraterrestre

El líder de la banda Foo Fighters cree que no estamos solos.

Cuando buscas Foo Fighters en Internet, la mayor parte de los resultados son sobre la banda de rock estadounidense formada en la ciudad de Seattle en 1994 por Dave Grohl, exbaterista de Nirvana. Sin embargo, este término proviene de la ufología y fue utilizado por aviadores de la Segunda Guerra Mundial para referirse a ciertos fenómenos aéreos no identificados —descritos generalmente como esferas de apariencia metálica o bolas luminosas— que avistaban regularmente durante sus misiones de combate.

Ahora, con motivo del lanzamiento de un libro que escribió durante el hiato musical de la pandemia (The Storyteller: Tales of Life and Music), Grohl fue entrevistado por la BBC, donde hizo varios comentarios interesantes cuando se le preguntó sobre el nombre de la banda y las recientes revelaciones militares sobre los ovnis.

«Oh, soy un nerd total de los ovnis y lo he sido durante décadas. Así que he estado siguiendo las últimas noticias, aunque lo que está sucediendo ahora no creo que sea nuevo», dijo en clara referencia a los ovnis avistados por pilotos a mitad del siglo pasado. «Pienso que no estamos solos, y estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿sabes? Realmente no cambia demasiado mi día. Pero soy del tipo romántico. Cuando miro a las estrellas, pienso: “Dios, espero que no estemos solos”. Qué fastidio sería eso».

Cabe destacar que previamente Grohl había manifestado que, si no se hubiera convertido en un rockero, se habría dedicado a la astrofísica. «Paso la mayor parte de mi tiempo en línea en la sección de ciencia de las noticias de Google. Es lo que hago todo el día», admitió en aquel entonces.

Para zanjar el tema, Mark Savage de la BBC fue un poco más explícito y le preguntó al músico qué haría si una nave alienígena descendiera sobre un concierto de Foo Fighters.

«No quisiera desaprovechar eso, así que probablemente los invitaría a mi casa. Tal vez a una BBQ, cena con extraterrestres, por qué no», respondió.

Y es que los artistas suelen mostrar, en general, una mayor apertura hacia el tema de las visitas de otros mundos, desde el gran David Bowie, pasado por Ziggy Marley y hasta el más contemporáneo Tom DeLonge.

Fuente: BBC. Edición: MP.