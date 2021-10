Demi Lovato estrena docuserie sobre ovnis y Neil DeGrasse Tyson reacciona

En Unidentified, una nueva serie improvisada estrenada en Peacock, la cantante, actriz y activista se embarca en una aventura que la lleva a puntos calientes de avistamientos ovni y revelaciones fuera de este mundo.

Durante cuatro episodios, el programa sigue a Lovato, su hermana Dallas y su escéptico mejor amigo Matthew mientras intentan descubrir la verdad sobre el fenómeno ovni conociendo a abducidos por extraterrestres, investigando encuentros cercanos recientes y desenterrando informes secretos del gobierno.

Cabe recordar que la artista nunca ha sido tímida al dar a conocer su posición en cuanto a las visitas extraterrestres. En 2014, le dijo a Seth Meyers que creía que estábamos siendo visitados por seres de otros mundos, y en 2016 declaró en una entrevista a Elle Canada que había visto un ovni no hace mucho tiempo. Sin embargo, el encuentro más reciente y trascendente de Lovato con el fenómeno parece haber sido aquel que tuvo durante un viaje que hizo en 2020 al Parque Nacional de Árboles de Josué, California, acompañada del ufólogo Steven Greer y su equipo CE5.

En aquella ocasión subió a sus redes parte de la evidencia fotográfica y fílmica que obtuvo en el parque, como así también una noción de cómo fue su experiencia de contacto.

«La sensación que obtienes de estos seres es tan cálida, amorosa y de aceptación que es una alegría abrumadora lo que ocurre cuando eres capaz de hacer contacto. Y cuando digo hacer contacto, solo me refiero a intentar meditar intencionalmente y llamar a que se manifiesten. No es que en realidad esté estrechando la mano de estos seres, aunque me encantaría. Creo que estos seres son extremadamente pacíficos y amorosos y cuando aparecen, puedes sentir absolutamente ese concepto», dijo Lovato en una entrevista exclusiva con Entertainment Weekly.

Esto ya nos da una idea del camino que toma Unindentified, abordando el tema ovni desde su vertiente más emocional y etérea, donde el protagonista es el impacto de índole casi espiritual dejado en quien lo ha experimentado. Aunque fascinante, no es el ángulo que incomoda más a los escépticos recalcitrantes.

La reacción de los no creyentes

Entre estos escépticos ovni podemos contar entre los primeros al astrofísico y divulgador científico Neil DeGrasse Tyson, quien no cree que las experiencias descritas por Lovato aporten a resolver algo pues, según el científico, con la tecnología disponible en este momento la carga de la prueba debería ser mayor para una persona que dice haber visto un ovni.

«Lo que me interesa no es lo que la gente dice haber visto. Porque eso tiene ciertas susceptibilidades en el sistema sensorial humano», dijo Tyson al ser consultado por News Nation. «Porque lo que ves y lo que crees que ves, lo que viste versus cómo reaccionas, cuál es tu estado emocional, cuál podría haber sido tu estado psicoquímico, todo esto influye en lo que (nosotros) llamamos… testigo ocular».

Sin embargo, el astrofísico admite que no necesariamente duda por completo de la historia de Lovato, solo que le gustaría ver más evidencia.

«No estoy diciendo que pueda explicarlo todo. Simplemente estoy afirmando que si quieren que muchos de mis colegas científicos y yo creamos que estamos siendo visitados por extraterrestres inteligentes de otra galaxia u otro planeta, necesitamos mejores pruebas de las que se presentan», sentenció.

Fuente: EW/MW. Edición: MP.