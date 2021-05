Denunciante del Pentágono advierte sobre una falla de inteligencia OVNI al «nivel del 11-S»

Luis Elizondo, quien dirigía el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Departamento de Defensa (AATIP) de los EE.UU., advirtió que la próxima revelación ovni demostrará una falla masiva en las agencias de inteligencia al nivel del 11-S.

Para los 180 días desde diciembre de 2020 —es decir, para junio de 2021—, se espera que el gobierno estadounidense libere un reporte público sobre lo que sus agencias de inteligencia saben sobre los ovnis. Elizondo recientemente ha hablado con el New York Post sobre lo que dicho reporte mostrará, revelando la potencial falla de la comunidad de inteligencia que podría quedar expuesta.

«Hay algo en nuestros cielos, no sabemos qué es, no sabemos cómo funciona, no sabemos completamente lo que puede hacer, no sabemos quién está detrás del volante, no sabemos sus intenciones, y no hay nada que podamos hacer al respecto», dijo Elizondo.

«Pero si resulta que hemos sido superados tecnológicamente por un adversario foráneo, con la capacidad de poner una ojiva nuclear sobre Washington DC en solo un momento, entonces estamos lidiando con una falla de inteligencia al nivel del 11-S», continuó. «Tomó tres años escribir el informe del 11-S, y no estoy seguro de si estas cosas han estado en nuestros cielos durante décadas, y si 180 días es tiempo suficiente para brindar el nivel de información que el Congreso está pidiendo y merece».

Elizondo dejó en claro en una conferencia de prensa que se ha observado que los ovnis tienen cualidades que son nada menos que de otro mundo. Describió naves que volaban a 11.000 mph y podían girar «instantáneamente».

Proporcionando una comparación, explicó, para nuestros aviones más avanzados que van a la misma velocidad, «si quisieras girar a la derecha, te llevaría aproximadamente la mitad del estado de Ohio hacerlo».

La reacción de un experto

Nick Pope, responsable en el pasado de haber investigado los ovnis para el Ministerio de Defensa del gobierno británico, fue entrevistado en el programa Tucker Carlson Tonight en Fox News para que opinara sobre lo dicho por Elizondo.

«Si estos fueron drones pertenecientes a una adversario foráneo, seria absolutamente preocupante. Pero la situación en la que estamos, de no saber qué son y la posibilidad de que sean de origen extraterrestre, es peor», remarcó Pope. «Por lo que estoy de acuerdo con Luis Elizondo sobre esto: es una potencial y catastrófica falla de inteligencia, y si sucedió porque burócratas escépticos dijeron que no podía ser posible, debe haber un ajuste de cuentas».

Ante esto, Carlson le preguntó a Pope sobre lo que piensa acerca de la magnitud de los datos ovni que últimamente están saliendo a la superficie.

«Esto es extraordinario, parece que cada día cae nueva información, cosas que el público y los medios no se imaginarían. Por ejemplo, el caso del ex Director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe, quien mencionó la existencia de datos satelitales y registros de velocidades de estos ovnis que parecen descartar la posibilidad de que se trate de drones de una potencia extranjera», respondió.

«Pienso que a medida que nos internemos en mayo y cada vez falte menos tiempo para presentar el reporte, habrá más filtraciones de información, fotos, videos, documentos y mucho más. Debemos pensar sobre esta próxima revelación al Congreso como una valoración de inteligencia sobre el fenómeno, y una que nos debían hace tiempo», concluyó el ufólogo.

Fuente: NY Post/Fox News. Edición: MP.